Uçakta yolcunun akıllara durgunluk veren halleri! Hostes ağlayarak özür diledi

China Eastern uçağı, Hefei'den Dalian'a gitmek üzere havalanan uçakta hostes ile yolcu arasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hostes servise başladığı sırada içecek arabasını kazara uyuyan bir yolcunun koluna çarptı.

HOSTESİN SIRTINA TEKME ATMAK İSTEDİ

Hostes, bu ufak kazanın ardından yolcudan özür diledi. Fakat yolcu aşırı öfkelendi ve bağırarak tehditler savurdu. Bununla da kalmayan öfkeli yolcu, misilleme olarak hostese sırtına tekme atmasına izin vermesini istediğini söyledi.

HOSTES GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÖZÜR DİLEDİ

O anlara dair çekilen videoda, hostesin koridorda diz çökerek gözyaşlarına boğulduğu ve özür dilediği anlar kameraya yansıdı. Yüzleşme, diğer mürettebat üyelerinin müdahalesiyle sona erdi.

Yolcunun görünür herhangi bir yaralanma yaşamadığı ve inişten sonra tıbbi yardımı reddettiği bildirildi.

YOLCU KARA LİSTEYE ALINDI

China Eastern, yolcunun davranışının havacılık güvenliğini ve düzenini bozduğunu ve uçuş görevlisinin onurunu ihlal ettiğini belirleyerek delil topladığını belirtti.

Havayolu şirketi, olayı yetkililere bildirdi, yolcuyu uçuşlarında kalıcı olarak taşımayı reddetti ve mürettebat üyesine psikolojik ve yasal destek sağladı.