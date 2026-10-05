Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:28

Uçakta yolcunun akıllara durgunluk veren halleri! Hostes ağlayarak özür diledi

China Eastern uçağında akılalmaz bir olay yaşandı. Hostes, yanlışlıkla servis aracını, bir yolcunun koluna çarptı. Yolcu öyle bir tepki verdi ki hostes gözyaşları içinde özür diledi. Yolcu ise olayın ardından kara listeye alındı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:28

China Eastern uçağı, Hefei'den Dalian'a gitmek üzere havalanan uçakta ile arasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hostes servise başladığı sırada içecek arabasını kazara uyuyan bir yolcunun koluna çarptı. 

HOSTESİN SIRTINA TEKME ATMAK İSTEDİ

Hostes, bu ufak kazanın ardından yolcudan özür diledi. Fakat yolcu aşırı öfkelendi ve bağırarak tehditler savurdu. Bununla da kalmayan öfkeli yolcu, misilleme olarak hostese sırtına tekme atmasına izin vermesini istediğini söyledi. 

Uçakta yolcunun akıllara durgunluk veren halleri! Hostes ağlayarak özür diledi

HOSTES GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÖZÜR DİLEDİ

O anlara dair çekilen videoda, hostesin koridorda diz çökerek gözyaşlarına boğulduğu ve özür dilediği anlar kameraya yansıdı. Yüzleşme, diğer mürettebat üyelerinin müdahalesiyle sona erdi.

Yolcunun görünür herhangi bir yaralanma yaşamadığı ve inişten sonra tıbbi yardımı reddettiği bildirildi.

Uçakta yolcunun akıllara durgunluk veren halleri! Hostes ağlayarak özür diledi

YOLCU KARA LİSTEYE ALINDI

China Eastern, yolcunun davranışının havacılık güvenliğini ve düzenini bozduğunu ve uçuş görevlisinin onurunu ihlal ettiğini belirleyerek delil topladığını belirtti.

Havayolu şirketi, olayı yetkililere bildirdi, yolcuyu uçuşlarında kalıcı olarak taşımayı reddetti ve mürettebat üyesine psikolojik ve yasal destek sağladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı
Uçağın enkazı bulundu, 6 kişiden hiçbir iz yok! Arama çalışmaları sürüyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#yolcu
#hostes
#Dalian
#Hefei
#China Eastern
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.