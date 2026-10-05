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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:01

İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı

ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süre sonra idam edilecek ilk kadın olan Christa Pike'ın 2 doz zehirli iğneye rağmen hayatta kalmasının ardından yaşananlar ortaya çıktı. Pike şu an hastanede tedavi görüyor, avukatları son durumu hakkında bilgi verdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:01

ABD'nin eyaletinde geçtiğimiz hafta idam edilmek üzere iki doz zehirli iğne verilen Christa Pike ölmedi. İki doz zehirli iğneye rağmen hayatta kalan Pike'ın infazı durduruldu ve hastaneye kaldırıldı. 

İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı

BİLİNCİNİ GERİ KAZANAMADI

Pike'ın son sağlık durumu hakkında avukatları açıklamada bulundu. Solunum cihazına bağlı olduğu belirtilen Pike'ın ölümden kurtulmuş olsa da infaz girişiminden beri bilincini geri kazanamadığı açıklandı.

İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı

''TAMAMEN İYİLEŞMEYEBİLİR''

Christa Pike'ın avukatlarından Stephen Ferrell, hastalığının hala kritik olduğunu ifade etti. Ferrell, ''Geleceğin ne olacağını göreceğiz. Bence bu durumu bir süre belirsiz bırakacak en önemli şeylerden biri, uzun vadeli prognozun ne olduğunu bilmememiz. İyileşirse bile, tamamen iyileşmeyebilir.'' dedi. 

Pike'ın hukuk ekibi, hastanede "koruma altında" tutulan müvekkiliyle görüşme imkanı bulamadığını da sözlerine ekledi.

İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı

''BEYİN HASARI VARSA İDAM EDİLEMEZ''

Hukuk uzmanlarına göre, Pike tamamen iyileşmedikçe, devletin onu tekrar idam etmeye kalkışması olası değil. Fordham Hukuk Fakültesi'nden Profesör Deborah Denno, The Post'a yaptığı açıklamada, "Beyin hasarı varsa ve yargılama sürecini anlayamıyorsa idam edilemez" dedi.

Öte yandan başarısızlıkla sonuçlanan infaz girişimi , eyalet hapishane müdürü Frank Strada'nın istifasına yol açtı ve hatta Başkan 'ın bile şaşkınlığını dile getirmesine neden oldu.

İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı

CHRISTA PIKE'IN ERTELENEN İDAM İNFAZI

Christa Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken vahşice bir şekilde kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle katletti. O dönem bu kadar küçük yaşta idam cezasına çarptırılan nadir insanlardan biri oldu. Şimdilerde 50 yaşında olan Pike'ın avukatları şimdiye kadar birçok kez cezanın müebbet hapse dönmesi için başvuruda bulundu fakat hepsi reddedildi.

İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı

Pike önceki gün eyalette 200 yılı aşkın süre sonra idam edilen ilk kadın mahkum olacaktı. İdamın gerçekleşeceği saatten yaklaşık 1 saat önce mahkeme infazın ertelendiğini duyurdu. Fakat bu süreçte Pike'a iki kez zehirli iğne yapıldı. Pike bu iğnelere rağmen ölmeyince ise hastaneye kaldırıldı. 

İdam için 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmeyen Christa Pike'ın son durumu ortaya çıktı

Tennessee Valisi Bill Lee, neler olup bittiğine dair tam ve bağımsız bir inceleme yapılması çağrısında bulundu ve 2026 yılı sonuna kadar eyalette planlanan son infazı da şimdilik iptal etti.

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ETİKETLER
#donald trump
#tennessee
#Bill Lee
#Christa Pike
#Stephen Ferrell
#Dünya
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