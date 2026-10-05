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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 09:28

Uçağın enkazı bulundu, 6 kişiden hiçbir iz yok! Arama çalışmaları sürüyor

ABD'de düşen tıbbi nakil uçağının enkazı bulundu. ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve bölgesel acil durum ekipleri şimdi uçakta bulunan 6 kişinin nerede olduğunu bulmaya çalışıyor.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Uçağın enkazı bulundu, 6 kişiden hiçbir iz yok! Arama çalışmaları sürüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 09:28

ABD Sahil Güvenlik Kuzeydoğu Komutanı Matt Lake, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lake, açıklamasında, "Önceliğimiz, o uçaktaki 6 kişiyi bulmak." ifadesini kullandı ve çok geniş bir alanın tarandığını belirtti.

ENKAZ ALANI BELİRLENDİ

ABD'li komutan, arama ekiplerinin Nantucket açıklarında yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta, 24,4 ila 27,4 metre (80 ila 90 fit) derinlikteki sularda, kayıp uçağa ait olduğu doğrulanan bir enkaz alanı tespit ettiğini ve çalışmaların bu bölgede hafta sonu boyunca devam ettiğini söyledi.

Uçağın enkazı bulundu, 6 kişiden hiçbir iz yok! Arama çalışmaları sürüyor

53 SAATLİK KESİNTİSİZ ARAMA

Lake, Sahil Güvenlik, Massachusetts yetkilileri ve New York Ulusal Muhafızları hava kurtarma biriminden oluşan kurtarma ekiplerinin, yaklaşık 53,5 saat süren kesintisiz operasyonlar sırasında yaklaşık 7.355 kilometrekarelik bir alanı taradığını da belirtti.

NE OLMUŞTU?

Federal Havacılık İdaresi (FAA), içinde 6 kişinin bulunduğu Latitude Air Ambulance'a ait "Gulfstream G100" uçağı ile irtibatın kesildiğini bildirmişti.

Latitude Air Ambulance’a ait uçak, kaybolduğu sırada 4 Kanada vatandaşı ve 2 Bermuda vatandaşı ile Bermuda'dan Boston'a doğru uçuyordu.

Arama kurtarma operasyonları, yerel saatle cumartesi günü 02.00'de başlamıştı.

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ETİKETLER
#Nantucket
#Abd Sahil Güvenlik
#Matt Lake
#Latitude Air Ambulance
#Gulfstream G100
#Dünya
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