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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 09:17

Çin casusu ABD'den çıkarken yakalandı, telefonundan çıkanlar her şeyi ortaya döktü

Çin ajanı, ABD'den çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. FBI tarafından yakalanan tutuklanan ajanın telefonundan çıkanlar her şeyi ortaya döktü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Çin casusu ABD'den çıkarken yakalandı, telefonundan çıkanlar her şeyi ortaya döktü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 09:17

ve arasında diplomatik gerilime yol açabilecek bir gelişme yaşandı. ABD, ülkenin eyaletindeki Irvine şehrinde yaşayan bir kadını Çin adına ajanlık yapmakla suçladı. 

HABERİN ÖZETİ

Çin casusu ABD'den çıkarken yakalandı, telefonundan çıkanlar her şeyi ortaya döktü

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
ABD'de Irvine şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Wanying Zhang, Çin adına ajanlık yapmak suçlamasıyla FBI tarafından tutuklandı.
'Heather' takma adlı Wanying Zhang, Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan Çin’e gitmeye çalışırken yakalandı.
Zhang'ın Çin'in talimatıyla 2025 yılında Seattle'a giderek Tayvanlı bir hükümet yetkilisinin yakın akrabasını gözetlediği ve elde ettiği fotoğraf, video ile plaka bilgilerini Çinli yetkililere aktardığı belirtildi.
Seyahati bir suç ortağı ile koordine ettiği ve tespit edilmemek için istihbarat teknikleri kullandığı ifade edildi.
Savcı Yardımcısı Bill Essayli, şahsın yabancı bir hükümet adına faaliyet gösterdiğini ABD Adalet Bakanlığı’na bildirmediğini ve bunun federal bir suç olduğunu açıkladı.
Zhang'ın Los Angeles'taki federal mahkemede hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran California Merkez Bölgesi Birinci Savcı Yardımcısı Bill Essayli, 34 yaşındaki 'Heather' takma adlı Wanying Zhang’ın Uluslararası Havalimanı’ndan Çin’e gitmeye çalışırken FBI tarafından tutuklandığını açıkladı. 

Çin casusu ABD'den çıkarken yakalandı, telefonundan çıkanlar her şeyi ortaya döktü

KİMİ GÖZETLEDİĞİ, BİLGİLERİ NEREYE AKTARDIĞI ANLAŞILDI

Şüphelinin Çin’in talimatıyla 2025 yılında ABD’nin Seattle şehrine seyahat ettiğini ve Tayvanlı bir hükümet yetkilisinin yakın bir akrabasını gözetlediğini aktaran Essayli, Zhang’ın elde ettiği fotoğraf, video ve plaka bilgilerini Çinli yetkililere gönderdiğini ifade etti. 

Zhang’ın bu seyahati bir suç ortağı ile koordine ettiğini ve tespit edilmekten kaçınmak için istihbarat teknikleri kullandığını aktaran Essayli, "Şahıs, yabancı bir hükümet adına faaliyet gösterdiğini ABD Adalet Bakanlığı’na hiçbir zaman bildirmemiştir. Bu federal bir suçtur" ifadelerini kullandı. 

Zhang’ın yarın Los Angeles şehrindeki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkacağını belirten Essayli, suçluluğu kanıtlanana kadar tüm sanıkların masum kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

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#Los Angeles
#Çin
#ABD
#california
#Irvine
#Wanying Zhang
#Dünya
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