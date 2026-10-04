Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:14

Kanala sıkışan köpek balığı yüz binlerce turisti bölgeye çekti

Güney Kore'de yaklaşık 2 haftadır mahsur kaldığı kanaldan çıkmak istemeyen 3,5 metrelik "Bukangi" isimli köpek balığı, son kurtarma operasyonunun ardından yeniden kanala döndü. Köpek balığı sayesinde bölgeye yüz binlerce turist akın etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kanala sıkışan köpek balığı yüz binlerce turisti bölgeye çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:14

iki haftadır bir köpek balığının peşinde. Bukangi ismi verilen 3,5 metrelik , kanalda mahsur kaldı. Yonhap'ın haberine göre, Bukangi için kurtarma ekiplerince dün kanala 50 metre uzunluğundaki ve 6,8 metre yüksekliğindeki ağı gerildi.

Sadece 1 gün sonra bu ağı aşarak kanala dönen Bukangi, kendisi için yapılan 2. kurtarma operasyonunun ardından mahsur kaldığı kanala dönmüş oldu.

Kanalda ilk olarak 18 Eylül'de görülen Bukangi, o günden bu yana 700 binden fazla turisti bölgeye çekti.

Kanala sıkışan köpek balığı yüz binlerce turisti bölgeye çekti

KURTARMA OPERASYONUNU BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Yetkililer, 28 Eylül'de köpek balığını kurtarmak için 5 tekneyle bir operasyon başlatmış ve dev balığı denize yönlendirmek için tanklardan su püskürtmüştü.

Söz konusu girişim, YouTube üzerinden canlı yayınlanmış ve operasyonu binlerce kişi izlemişti. Ancak köpek balığı, her girişimin ardından kanala tekrar dönmüş ve sonunda yetkililer pes ederek çalışmaları durdurmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail casusu Eli Cohen Fatiha suresiyle deşifre oldu! 61 yıl sonra ortaya çıkan gerçekler
Çevresi LPG tüpleriyle çevrili bölgede yangın! İtalya'daki olayda 24 kişi yaralandı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Güney Kore
#Kanal
#köpek balığı
#Yonhap
#Bukangi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.