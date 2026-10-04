Çevresi LPG tüpleriyle çevrili bölgede yangın! İtalya'daki olayda 24 kişi yaralandı

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İstanbul
İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü kıyısındaki kamp alanında yangın çıktı. Yangında 24 kişi yaralandı. İtalyan basınında yangınla ilgili haberlerde, yaralılardan 12'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Yangın söndürme çalışmalarının, çevrede bulunan LPG dolu tüpler sebebiyle güçlükle ilerlediği ve tüplerden birinin patladığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.