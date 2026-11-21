Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) Van'ın Özalp ilçesini etkileyen 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Saat 22.28'de meydana gelen sarsıntının merkez üssü İran'ın Khoy kenti olarak açıklandı. Van'da da hissedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/2124223766897086758

KANDİLLİ RASATHANESİ DE AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi depremle ilgili kaydettiği verileri duyurdu. Rasathane, sarsıntının büyüklüğünü 3.7 olarak ölçerken merkez üssü için Türkiye İran sınırını işaret etti.

Rasathanenin ölçümlerinde depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntıyla ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/2124225843534680229