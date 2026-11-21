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İstanbul
Peru'nun Junin bölgesinde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu, büyüklüğünün ise 6,7 olduğunu açıkladı.
Yerin 108 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Junin'e komşu olan başkent Lima bölgesinde de hissedildi.
Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini duyurdu.