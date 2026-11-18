Van Gölü'nde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki fay hatlarını yeniden gündeme taşıdı. AFAD verilerine göre Van'ın Gevaş ilçesi yakınlarında kaydedilen sarsıntının ardından gözler Van Gölü Havzası'ndaki deprem hareketliliğine çevrildi. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği fay hattına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak 2011 Van depremini hatırlattı. Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgedeki fay sisteminin kuzeyden güneye doğru kiremit gibi birbirinin üzerine binen bindirme faylarından oluştuğunu söyledi.

VAN GÖLÜ'NDE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Van'da dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 18.57'de kaydedilen 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Van'ın Gevaş ilçesine 7,74 kilometre mesafede bulunuyor. Sarsıntının yerin 13,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremin ardından Van ve çevresindeki fay hatlarının durumu yeniden merak konusu oldu. Özellikle Van Gölü'nün güneyinde uzanan fay kuşağı ve 2011 yılında yaşanan büyük Van depremiyle bağlantısı tartışılmaya başlandı.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY 2011 VAN DEPREMİNDEN SONRAKİ FAY SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Van'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin Bitlis bindirme fayı sistemi içerisindeki ters fay kuşağı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgedeki fayların birbirinin üzerine kiremit gibi binen bir yapıda olduğunu belirterek 2011 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki Van depremini örnek gösterdi.

"4.3'LÜK DEPREM, 7.2'LİK VAN DEPREMİNDEN SONRA KUZEYDEN GÜNEYE DOĞRU BİR KİREMİT GİBİ BİNDİREN FAYDALARIN OLUŞTURDUĞU BİR DEPREMSELLİK SÜRECİDİR"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Van Erciş'te 7.2'lik deprem oluştuğu zaman Van bloğu üzerine Erciş bloğu bir kiremit gibi bindirmişti. Bunu takip eden ikinci bir deprem Van'da 5 küsurluk depremde ise Van şehri daha çok yıkmıştı. Bunlar birbiri üzerine kiremit gibi dizilmiş faylardır."

BİTLİS BİNDİRME FAYI VE MUŞ OVASI'NA UZANAN HAT

Bölgedeki tektonik yapıya ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Prof. Dr. Üşümezsoy, Bitlis bindirme fayının bu sistem içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Van Gölü'nün güney kıyısından Muş Ovası'na doğru uzanan ters fay kuşağında kuzeydeki bloğun güneye doğru hareket ederek fay hattı üzerine bindiğini ifade eden Üşümezsoy, bölgedeki depremselliğin bu yapıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti:

"Bu fayların güneyde olan kesiminde ise Gevaş bölgesinin kuzeyden sınırlayan bir bindirme hattı söz konusu. Bindirme hattı Van Gölü içinden güneyinden geçerek Muş Ovası'na doğru Tatvan'da bir hatta doğru gitmektedir. Burada dün olan 4.3'lük deprem, bu bindirme fayı üzerindedir. Yani bu sistem 7.2'lik Van depreminden sonra kuzeyden güneye doğru bir kiremit gibi bindiren fayların oluşturduğu bir depremsellik sürecidir. Bitlis bindirme fayının sistem içinde yer alan bir ters fay kuşağı Van Gölü'nün güney kıyısından Muş Ovası'na doğru giden bir kuşakta kuzeydeki blok güneye doğru bu fay hattı üzerine bindirmektedir."