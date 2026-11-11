Adana'da meydana gelen depremler bölgedeki fay hatları ve olası büyük deprem riskini yeniden gündeme taşıdı. Çukurova'da deprem tehlikesi olup olmadığı merak edilirken, Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Adana'daki son depremlerin Savrun Fayı ve Kozan Fayı üzerinde meydana gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Üşümezsoy, Çukurova'nın kuzeyinde yer alan fay sisteminin klasik bir çizgisel fay yapısından farklı olduğunu belirterek, "Adana'da bu fayların oluşturacağı büyük bir deprem söz konusu değildir" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Adana'daki depremler sonrası rahatlatan açıklama: 'Büyük deprem söz konusu değil' Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adana'daki son depremlerin Savrun ve Kozan fayları üzerinde olmadığını, Çukurova'nın kuzeyindeki fay sisteminin klasik çizgisel bir yapıdan farklı, daha karmaşık bir mozaik olduğunu ve bu yapının büyük bir deprem oluşturma riskinin olmadığını belirtti. Adana'daki son depremlerin Savrun Fayı ve Kozan Fayı üzerinde meydana gelmediği vurgulandı. Çukurova'nın kuzeyindeki fay sisteminin klasik çizgisel bir fay yapısından farklı olduğu, kiremitlerle bölünmüş bir çatıya benzediği ifade edildi. Bölgede Göksun fay makaslama kuşağı, Sakız-Tufanbeyli kuşağı ve Feke-Şahinbeyli faylarının oluşturduğu karmaşık bir sistemin bulunduğu belirtildi. Bu karmaşık yapıda sol yönlü fayların arasında sağ yönlü makaslama hareketlerinin oluştuğu kaydedildi. Prof. Dr. Üşümezsoy, Adana'da bu fayların oluşturacağı büyük bir depremin söz konusu olmadığını belirtti.

SAVRUN VE KOZAN FAYI ÜZERİNDE DEPREM YOK

Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adana ve çevresindeki deprem hareketliliğinin tek bir fay hattı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Bölgedeki fay sistemini bir kubbeye benzeten Prof. Dr. Üşümezsoy, Çukurova'nın adeta kiremitlerle bölünmüş bir çatı gibi farklı fay parçalarından oluştuğunu ifade etti. Bu yapıda farklı yönlerde uzanan fayların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerin de bu parçalı sistemin farklı noktalarında meydana gelen stres boşalımları şeklinde ortaya çıktığını anlattı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Savrun ve Kozan Fayı üzerinde bir deprem riski yoktur" değerlendirmesinde bulunarak, Adana'daki son depremlerin söz konusu faylarla bağlantılı olmadığını vurguladı.

ÇUKUROVA'DA DEPREMLER NEDEN FARKLI NOKTALARDA MEYDANA GELİYOR?

Çukurova'nın kuzeyinden geçen Savrun ve Kozan faylarının yanı sıra Ecemiş koridorundan gelen fay sistemine de değinen Prof. Dr. Üşümezsoy, son depremlerin bu ana hatların dışında gerçekleştiğini belirtti. Bölgede Göksun fay makaslama kuşağı, Sakız-Tufanbeyli kuşağı ve Feke-Şahinbeyli faylarının oluşturduğu karmaşık bir sistem bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu yapıda sol yönlü fayların arasında sağ yönlü makaslama hareketlerinin oluştuğunu kaydetti.

Bu nedenle Çukurova'daki deprem hareketliliğinin tek bir fay boyunca ilerleyen kırılmalar şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgedeki fayların farklı noktalarda stres birikimi ve boşalımına neden olduğunu söyledi.

ÜŞÜMEZSOY 6 ŞUBAT DEPREMLERİYLE BAĞLANTILI SAVRUN FAYI İDDİASINA DİKKAT ÇEKTİ

6 Şubat depremlerinde Elbistan'da meydana gelen kırılmayla gündeme gelen Çardak Fayı'nın batıya doğru devamı olduğu öne sürülen Savrun Fayı ve onun batısındaki Kozan Fayı hakkında da konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adana'daki son depremlerin bu faylar üzerinde meydana gelmediğine dikkat çekti.

Depremlerin haritalarda tek bir çizgisel hat boyunca sıralanmadığını vurgulayan Prof. Dr. Üşümezsoy, Saimbeyli ve Feke çevresinden Osmaniye yönüne uzanan farklı noktalarda sismik hareketlilik görüldüğünü belirtti.

"BÜYÜK BİR DEPREM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Depremlerin oluştuğu bu haritalarda klasik olarak Savrun Fayı ve Kozan Fayı olarak Çukurova'nın kuzey kenarından geçerek güneybatıya da doğru uzanan bir fay ile keza Ecemiş koridorundan gelen bir fay var. Depremler bu hatlar dışında oldu. Ancak bunlarda yazdan beri de belirttiğimiz doğuda Göksun fay makaslama kuşağı var, onun kuzeyinde Sakız Tufanbeyli kuşağı var, tam ortasında Feke-Şahinbeyli fayları gibi sol yönlü fayların arasında sağ yönlü makaslama güçlerinin oluştuğu bir yapı söz konusu. Bu yapı, Çukurova'nın çatısını oluşturan çatıdaki yapıdır. Bir kubbenin kiremitler gibi bölümlere bölünmüş halde bir kubbenin faylarla bölünmüş bir biçimdir. Çukurova'nın çatısında da böyle bir yapı vardır ve o yüzden de çok miktarda fay ve çok sayıda deprem olmaktadır. Ancak depremler buna göre görece küçüktür.

6 Şubat'ta Elbistan'da oluşan Çardak Fayı'nın batıya doğru devamı olarak ileri sürülen Savrun Fayı ve onun batısı olan Kozan Fayı gibi bir hipotetik fay da değil, tamamen kubbe biçiminde oluşan çatıyı birbirine kuzeybatı-güneydoğu yönlü kesen ikinci faylarla güneybatı-kuzeydoğu gidişli faylar arasındaki bir sistemdir. Bu da sol yönlü fayların arasında sağ yönlü dilimleri oluşmuş bir yapıdır ve burada oluşan depremler sürekli bu bu bölümlere alınmış faylar içindedir. O yüzden Adana'da bu fayların oluşturacağı büyük bir deprem söz konusu değildir. Diğer taraftan ileri sürülen Savrun Fayı da olsa Kozan Fayı da olsa o faylar üzerinde bir deprem yoktur. Hipotetik olduğunu da bu depremler onu göstermektedir.

Haritalarda görülen depremler bir çizgisel bir fay boyunca yani Çardak fayının batısındaki varsa Savrun fayı ya da Kozan'dan batıya doğru giden fayda değil. Tersine, kubbe dediğimiz kesim içinde çok farklı yerlerde yer almakta. Bir Saimbeyli Feke'de, öbür tarafta Osmaniye'ye doğru bir deprem. Diğer taraftan güneydoğuya doğru ilerleyen depremler serisi dışında, şimdi kuzeyden güneybatıya doğru ilerleyen hatlarda, ya da kuzeydoğuya doğru giden hatlarda olan depremler var. Bu da bir mozaik fay yapısının üzerinde stres aldığı zaman bu mozağin değişik yerlerindeki kırılmalar şeklinde ortaya çıkıyor. Bu da düzlemsel değil, kubbesel biçimde olduğunu düşünün bu mozaği. Böylelikle de depremler bütün bu çatı etrafında değişik yerlerde patlayan stres boşalımları olarak ortaya çıkıyor."