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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:00

Bugün nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler

Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle takip ediliyor. 9 Kasım 2026'da Adana'nın Kozan ilçesinde kaydedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Bugün nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:00

Bugün mi oldu, az önce nerede deprem meydana geldi soruları 9 Kasım 2026 tarihinde gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği ve tarafından yayımlanan listeler üzerinden takip ediliyor. Günün en dikkat çeken sarsıntısı 'nın ilçesinde yaşandı. Peki, bugün nerede deprem oldu? İşte 9 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesinde yer alan 3,6 ve üzerindeki sarsıntılar…

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, 9 Kasım 2026 saat 15.28'de Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, günün en dikkat çeken depremi oldu.

Bugün nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler

Kozan'da meydana gelen depremin ardından aynı bölgede daha küçük büyüklüklerde artçı sarsıntılar da kaydedildi.

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU? 9 KASIM 2026 SON DEPREMLER

Paylaşılan deprem verilerine göre 9 Kasım 2026 tarihinde kaydedilen 3,6 ve üzerindeki deprem:

SaatMerkez üssüBüyüklükDerinlik
15.28Kozan (Adana)4,615,35 km

Verilen liste, paylaşılan verilerdeki 3,6 ve üzerindeki depremleri kapsamaktadır. Daha küçük sarsıntılar listeye dahil edilmemiştir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, Türkiye'de meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri resmi internet sitesindeki son depremler ekranında yayımlıyor. Bu ekran üzerinden depremlerin gerçekleştiği tarih ve saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları takip ederek son depremler listesini yayımlıyor. Listede depremin meydana geldiği yer, büyüklüğü, derinliği ve zamanı gibi bilgiler yer alıyor.

ETİKETLER
#deprem
#adana
#afad
#kandilli rasathanesi
#kozan
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