Adana için deprem senaryosu değişiyor mu? Osman Bektaş 4,6'lık sarsıntının ne anlama geldiğini açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Dün Adana'da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada bölgedeki fayların davranışına dikkat çekti.
2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Maraş Bloğu'nun batısındaki fay zonunda 4 ila 5 büyüklüğünde depremlerin meydana gelmeye devam ettiğini söyleyen Bektaş, bölgedeki fayların yapısına değindi. Bektaş, birbirine paralel ve kısa fay segmentlerinden oluşan zonun, biriken gerilimi zaman içerisinde parçalı şekilde boşaltıyor olabileceğini söyledi.
Uzman isim bu durumun Kahramanmaraş depremlerinde gözlenen büyük kırılmalardan farklı olabileceğinin altını çizdi.
Son meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Bektaş, depremin Maraş Bloğu'nun batısındaki fay zonunun farklı bir deformasyon ve deprem üretim mekanizmasına sahip olabileceğini gösterdiğini ifade etti.
Bektaş yaşanan depremin, bölgedeki gerilimin tek bir büyük kırılma yerine daha küçük ve parçalı depremlerle boşalıyor olabileceğini belirtti.