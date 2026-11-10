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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 08:12

Adana için deprem senaryosu değişiyor mu? Osman Bektaş 4,6'lık sarsıntının ne anlama geldiğini açıkladı

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzman isim bölgede yaşanan depremlerin Maraş Bloğu'nun batısındaki fay zonunun farklı bir deprem üretme mekanizmasına sahip olabileceğine işaret etti. İşte detaylar...

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Editor
 Özge Sönmez
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Adana için deprem senaryosu değişiyor mu? Osman Bektaş 4,6'lık sarsıntının ne anlama geldiğini açıkladı
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 08:12

depremlerinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Dün 'da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Jeoloji uzmanı Prof. Dr. 'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada bölgedeki fayların davranışına dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Adana için deprem senaryosu değişiyor mu? Osman Bektaş 4,6'lık sarsıntının ne anlama geldiğini açıkladı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş depremleri sonrası Adana'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki fayların davranışına ilişkin Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklamalara yol açtı.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Kahramanmaraş depremleri sonrası Maraş Bloğu'nun batısındaki fay zonunda 4 ila 5 büyüklüğünde depremlerin devam ettiğini belirtti.
Bektaş, fay zonunun kısa ve birbirine paralel segmentlerden oluştuğunu ve biriken gerilimi zamanla parçalı şekilde boşaltıyor olabileceğini ifade etti.
Bu durumun, Kahramanmaraş depremlerinde gözlenen büyük kırılmalardan farklı olabileceğine dikkat çekti.
4.6 büyüklüğündeki Adana depreminin, bölgedeki gerilimin tek bir büyük kırılma yerine daha küçük ve parçalı depremlerle boşalıyor olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Adana için deprem senaryosu değişiyor mu? Osman Bektaş 4,6'lık sarsıntının ne anlama geldiğini açıkladı

ADANA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ AZALIYOR MU?

2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Maraş Bloğu'nun batısındaki zonunda 4 ila 5 büyüklüğünde depremlerin meydana gelmeye devam ettiğini söyleyen Bektaş, bölgedeki fayların yapısına değindi. Bektaş, birbirine paralel ve kısa fay segmentlerinden oluşan zonun, biriken gerilimi zaman içerisinde parçalı şekilde boşaltıyor olabileceğini söyledi. 

Uzman isim bu durumun Kahramanmaraş depremlerinde gözlenen büyük kırılmalardan farklı olabileceğinin altını çizdi. 

Adana için deprem senaryosu değişiyor mu? Osman Bektaş 4,6'lık sarsıntının ne anlama geldiğini açıkladı

4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

Son meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Bektaş, depremin Maraş Bloğu'nun batısındaki fay zonunun farklı bir deformasyon ve deprem üretim mekanizmasına sahip olabileceğini gösterdiğini ifade etti. 

Bektaş yaşanan depremin, bölgedeki gerilimin tek bir büyük kırılma yerine daha küçük ve parçalı depremlerle boşalıyor olabileceğini belirtti. 

Adana için deprem senaryosu değişiyor mu? Osman Bektaş 4,6'lık sarsıntının ne anlama geldiğini açıkladı
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#adana
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