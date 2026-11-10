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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 05:35
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 05:35

ABD'de 1 milyondan fazla Ford araca güvenlik soruşturması

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yan hava yastıklarının açılması sonucu yanık yaralanmaları oluştuğu iddiasına ilişkin 1 milyonun üzerinde Ford otomobile yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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ABD'de 1 milyondan fazla Ford araca güvenlik soruşturması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 05:35
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 05:35

ABD Ulusal Kara Yolu İdaresi () tarafından, söz konusu yanıkların hem sürücülerde hem de ön koltukta oturan yolcularda görüldüğü belirtilen açıklamada, ODI'nin iddia edilen sorunun kapsamını, sıklığını ve güvenlikle ilgili olası sonuçlarını değerlendirmek üzere bir ön soruşturma başlattığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında olduğu tahmin edilen araç sayısının 1 milyon 236 bin 155 olduğu ifade edildi.

'in sürücüsüz araç birimi Waymo tarafından işletilen 2 bin 895 araçla ilgili incelemesi başlattığı kaydedildi.

İnceleme gerekçesi olarak söz konusu araçların, öğrencilerin bindiği veya indiği sırada okul servisleriyle karşılaştığında durma kuralına ilişkin trafik güvenliği ihlalleri gösterildi.

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#Geri Çağırma
#trafik güvenliği
#alphabet
#Nhtsa
#Waymo
#Teknoloji
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