Chery'ye güvenlik şoku! Tiggo 2 çarpışma testinden sıfır yıldız aldı

DÖRT HAVA YASTIĞINA RAĞMEN SIFIR YILDIZ ALDI

Farklı ülkelerde Tiggo 2 Pro, Tiggo 2 Pro Max ve Chirey Tiggo 2 isimleriyle satılan araç, Latin NCAP'in güvenlik değerlendirmesinden geçemedi. Modelde dört hava yastığı ve elektronik denge kontrol sistemi (ESC) standart olarak sunulmasına rağmen yetişkin yolcu koruması sıfır puanda kaldı. Çocuk yolcu güvenliğinde de sonuç değişmedi.

Tiggo 2, yaya korumasında yüzde 48,89, güvenlik destek sistemlerinde ise yüzde 45,45 başarı elde etti. Ancak bu oranlar aracın genel değerlendirmede sıfır yıldız almasını engelleyemedi.