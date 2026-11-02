Chery'ye güvenlik şoku! Tiggo 2 çarpışma testinden sıfır yıldız aldı

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İstanbul
Çinli otomobil üreticisi Chery'nin güvenlik karnesine bir kötü not daha eklendi. Markanın Tiggo 2 modeli, Latin Amerika'da gerçekleştirilen Latin NCAP çarpışma testlerinde sıfır yıldız alarak hayal kırıklığı yarattı. Test sonuçlarında özellikle aracın gövde dayanıklılığı, sürücü ve çocuk yolcuların korunması ile yangın riski dikkat çekti. Dört hava yastığı ve elektronik denge kontrol sistemiyle donatılan modelin yetişkin ve çocuk yolcu güvenliğinde sıfır puan alması ise tartışmaları beraberinde getirdi.
Farklı ülkelerde Tiggo 2 Pro, Tiggo 2 Pro Max ve Chirey Tiggo 2 isimleriyle satılan araç, Latin NCAP'in güvenlik değerlendirmesinden geçemedi. Modelde dört hava yastığı ve elektronik denge kontrol sistemi (ESC) standart olarak sunulmasına rağmen yetişkin yolcu koruması sıfır puanda kaldı. Çocuk yolcu güvenliğinde de sonuç değişmedi.
Tiggo 2, yaya korumasında yüzde 48,89, güvenlik destek sistemlerinde ise yüzde 45,45 başarı elde etti. Ancak bu oranlar aracın genel değerlendirmede sıfır yıldız almasını engelleyemedi.
Latin NCAP'in gerçekleştirdiği testler, aracın güvenlik açısından önemli zayıflıklarını ortaya koydu. Önden çarpışma sırasında Tiggo 2'nin gövde yapısının ve ayak bölmesinin yeterince dayanıklı olmadığı görüldü. Sürücünün göğüs bölgesinde yüksek sıkışma meydana gelirken bu bölgedeki koruma seviyesi yetersiz bulundu.
Daha da dikkat çekici olan ise test sırasında yangın riskinin tespit edilmesiydi. Bu bulgu, yetişkin yolcu korumasında sıfır puan verilmesinin nedenleri arasında yer aldı. Araçta standart olarak yan baş koruma hava yastıkları bulunmadığı için direğe yandan çarpışma testi de yapılamadı. Söz konusu eksiklik, güvenlik değerlendirmesini olumsuz etkiledi.
Testlerde yalnızca ön koltuklardaki riskler değil, arka bölümdeki güvenlik eksiklikleri de gündeme geldi. Latin NCAP, arka koltuklarda emniyet kemeri gergi sistemleri ve yük sınırlayıcılarının bulunmadığını belirledi. Ayrıca ikinci sırada oturan daha küçük yapılı yetişkin yolcular için yeterli koruma sağlandığı da gösterilemedi. Bu eksiklikler, özellikle çarpışma anında arka koltukta oturanların güvenliği açısından soru işaretleri yarattı.
Tiggo 2'nin çocuk yolcu güvenliğinde aldığı sıfır puanın arkasında da ciddi sorunlar bulunuyor. Önden ve yandan çarpışma testlerinde kullanılan 10 yaşındaki çocuk mankeninin baş ve boyun bölgesinde yüksek kuvvetler ölçüldü.
Üç yaşındaki çocuk mankeninde ise çok daha tehlikeli bir durum tespit edildi. Yandan çarpışma sırasında mankenin başının koruma alanının dışına çıktığı ve araçtan fırlama riski oluştuğu belirlendi. Çocuk koltuklarının montajına ilişkin değerlendirmelerde de sorunlar yaşanması, modelin bu kategoriden puan alamamasında etkili oldu.
Tiggo 2'nin çarpışma testindeki başarısızlığı, Chery'nin kısa süre önce Malezya'da yaşadığı başka bir kalite sorununun ardından geldi. Ekim ayının başlarında Malezya'da bir Omoda 5 modelinin arka aks grubunun araçtan ayrılması, markanın üretim ve kalite kontrol süreçlerini tartışmaya açmıştı.
Olayın ardından Malezya Karayolu Taşımacılığı Departmanı, Omoda 5'in Araç Tip Onayı'nı geçici olarak askıya aldı. Böylece sorun giderilene kadar modelin yeni araç kayıtları durduruldu.
Yaşanan sorunun ardından Chery, Omoda 5'in C ve H versiyonlarını kapsayan 8 bin 878 araç için geri çağırma kararı aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue de 21 Ekim'de düzenlenen Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı'nda kalite sorunları nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Yin, Chery'nin kısa vadeli kazançlara odaklanmak yerine uluslararası pazarlarda sağlam ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğini söyledi.