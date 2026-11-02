Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya süren şebekeye operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Tarihi geçen kanser ilacı satanlara operasyon Bakan Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya sürerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonu duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi suç faaliyetleri incelenmiştir. Soruşturma kapsamında 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir. Şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlenmiştir. İstanbul merkezli 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur.

Yapılan incelemelerde 3’ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yerinin tespit edildiğini aktaran Bakan Gürlek, İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Gürlek açıklamasında "Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz!" ifadeleriyle de suçlulara net bir mesaj gönderdi.

"ŞİFA UMUDUNU HAKSIZ KAZANÇ KAPISINA DÖNÜŞTÜRENLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ!"

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde;

"Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz! İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastalarımızın tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri mercek altına alınmıştır.

650 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3’ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir. Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur. Soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

https://x.com/abakingurlek/status/2117142388346896520