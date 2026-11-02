2 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın dipten döndü: Fiyatlar yükselişe geçti

Cuma günü son 1 yılın en düşük seviyesini gören altın fiyatları haftayı yükselişle açtı. 6 bin 200 lira seviyesine kadar gerileyen altın, dipten döndü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Kasım Pazartesi 2026 altın fiyatları...