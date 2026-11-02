2 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın dipten döndü: Fiyatlar yükselişe geçti

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İstanbul
Cuma günü son 1 yılın en düşük seviyesini gören altın fiyatları haftayı yükselişle açtı. 6 bin 200 lira seviyesine kadar gerileyen altın, dipten döndü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Kasım Pazartesi 2026 altın fiyatları...
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.909,44
Satış: 3.909,93
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.275,57
Satış: 6.276,68
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.041,01
Satış: 10.508,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.169,25
Satış: 40.9283,26
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00