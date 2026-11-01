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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:56

Sarıgül soruşturmasında çarpıcı gelişme: Emir Sarıgül ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini anlattı

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği ek ifade dosyaya girdi. Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e farklı tarihlerde elden para verdiğini iddia ederken, annesinden kalan miras nedeniyle yapılan sözleşmenin detaylarını anlattı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Sarıgül soruşturmasında çarpıcı gelişme: Emir Sarıgül ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini anlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren , ilk ifadesinde anlatmadığı bazı hususları paylaşmak istediğini belirtti. 'ün kendisine devretmeyi taahhüt ettiği taşınmazlar ile 'ye verildiğini öne sürdüğü paralar hakkında beyanda bulunan Sarıgül, suçlamalarla ilgisinin olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

"ÖZGÜR ÖZEL'E 250 BİN DOLAR BIRAKTIĞINI BİLİYORUM"

Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında parti genel merkez binasının eşyaları için para verildiğini iddia eden Emir Sarıgül, "Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı 'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında 'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin dolar parayı Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı" dedi.

Sarıgül soruşturmasında çarpıcı gelişme: Emir Sarıgül ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini anlattı

"OTOBÜSÜN SES SİSTEMİ İÇİN DE 250 BİN DOLAR YA DA EURO VERDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Partiye ait otobüsün ses sistemi ve iç tasarımı için de babasının para verdiğini öne süren Sarıgül, "Yine partiye ait bir otobüsün ses sisteminin yapımı ve otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla 250 bin dolar ya da euro cinsinden parayı Özgür Özel'e elden verdiğini bana söyledi. Bu paranın Silivri'de katıldıkları bir duruşmadan sonra gittikleri bir balıkçı restoranının çıkışında verildiğini bana söyledi. Bu olay son 2 ay içerisinde Büyükçekmece'de bir balıkçı çıkışında gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Sarıgül soruşturmasında çarpıcı gelişme: Emir Sarıgül ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini anlattı

"100 BİN DOLARI ATKI PAKETİNİN İÇİNE KOYDU"

Emir Sarıgül, son olarak yaklaşık bir ay önce Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e 100 bin dolar verdiğini iddia ederek, "Geçtiğimiz 1 ay içerisinde Özgür Özel'e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. O tarihte babam Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Bunun üzerine babam bana Vakko'dan 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de İstinye Park'taki Vakko'dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul'daki Ulus Platin Konutları'nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu. Paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce meclise uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Paranın elden kendisine verildiğini de babam bana hemen ertesi gün söyledi" diye konuştu.

"BANA 5 TAŞINMAZI DEVRETMEYİ TAAHHÜT ETTİ"

İfadesinde annesinden kalan mirasa ilişkin süreci de anlatan Emir Sarıgül, dedesi Abdurrahman Köksaloğlu'nun 1980 yılında öldürülmesinin ardından annesine büyük bir mal varlığı kaldığını, annesinin 1984 yılında vefat etmesi üzerine bu mal varlığının bir bölümünün kendisine bırakıldığını söyledi.

Sarıgül soruşturmasında çarpıcı gelişme: Emir Sarıgül ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini anlattı

Sarıgül, 18 yaşına geldiğinde annesinden kalan mal varlığının kendi üzerine geçirilmesini istediğini ancak babasının bunu kabul etmediğini belirterek, "Kendimi güvence altına almak için annemden kalan mal varlığımı kendi üzerime yapmasını istedim. Ancak babam kabul etmedi ve beni sürekli geçiştirdi. Bundan yaklaşık 2 sene öncesine kadar bu süreç hiçbir aşama katedemeden böyle devam etti" dedi.

Son yıllarda maddi zorluk yaşadığını ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Sarıgül, "Bu neticede bana 5 adet taşınmazı devretmeyi taahhüt etti. Bu 5 taşınmazdan bir tanesinin yarısı zaten benimdi" ifadelerini kullandı.

"TAŞINMAZLAR DEVREDİLMEZSE 50 MİLYON DOLAR VERİLECEKTİ"

Sözleşmede yer alan taşınmazların Nişantaşı, Marmaris, Mecidiyeköy ve Ankara'da bulunduğunu belirten Sarıgül, taşınmazların kendisine devredilmemesi ihtimaline karşı ayrıca bir senet imzalandığını söyledi. Sarıgül, "Bu sözleşmenin yanında taşınmazların tarafıma devredilmemesi halinde yine avukat huzurunda 50 milyon dolar paranın bana verileceğine dair bir senet daha imzaladık. Bu senedi teminat olarak imzaladık. Bu sözleşme ve senedin aslı şu anda avukatım Emrah Cengiz'in kasasında bulunmaktadır" dedi.

Sarıgül soruşturmasında çarpıcı gelişme: Emir Sarıgül ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini anlattı

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

İfadesinin sonunda iki kızının bakımından sorumlu olduğunu belirten Emir Sarıgül, "Benim 2 kızım vardır. Başlarında bulunmam gerekiyor çünkü anneleri de şu anda yurt dışındadır. Uzun bir süre de gelmeyecektir. Kızlarım şu an bakıma muhtaç haldeki anneannelerinin yanındadır. Ben tahliyemi talep ediyorum. Ev hapsi seçeneği de dahil değerlendirilmesini talep ediyorum. Böyle bir takdirde bulunulursa başıma bir şey gelme ihtimaline binaen devletimizden koruma talep ediyorum. Benim yaşanan olaylarla bir ilgim yoktur. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

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#ankara
#emir sarıgül
#Mustafa Sarıgül
#Özgür Özel
#Yeni Parti
#Gündem
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