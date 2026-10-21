İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde aralarında Ömer Sarıgül, Abdurrahman Emir Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltın alınırken, gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Kara para soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında, Ömer Sarıgül, Abdurrahman Emir Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı ve Abdurrahman Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, kaynağı belirsiz paraların yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edildi. Müştekiler, sorunlarına çözüm bulmak için Murat Ağırel aracılığıyla girişimde bulunduktan sonra Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 15 şüpheli tutuklanırken, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrolle serbest bırakıldı.

PARALARI BÖYLE KAÇIRMIŞLAR

Soruşturma dosyasındaki müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edilmişti.

Müştekiler ayrıca, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel aracılığıyla girişimde bulunduktan sonra Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini ileri sürmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün yanı sıra Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından 15 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İfadeleri alınan Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan ise, mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.