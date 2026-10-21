Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte milyarlarca dolarlık altın rezervini ABD’den geri çeken ülkeler

ALMANYA ABD’YE OLUMSUZ

Nitekim, dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük altın rezervlerine sahip olan Almanya ve İtalya'daki milletvekilleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehditleri de dahil olmak üzere Avrupa'ya yönelik düşmanlığını gerekçe göstererek, ABD'den daha fazla altın çıkarılmasını talep etti.

Almanya Merkez Bankası ise altın fiyatlarının New York'ta risk altında olabileceği yönündeki endişeleri reddederek, ABD'nin finans piyasalarının güvenini tehdit etmesi durumunda kendine zarar vereceğini söyledi.