Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte milyarlarca dolarlık altın rezervini ABD’den geri çeken ülkeler

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:05
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
altın

Dünya altın piyasasında göç hareketliliği artış gösterdi. Küresel ekonomideki olumsuz durum, jeopolitik riskler Avrupa ülkelerini endişelendirdi. Bazı Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya gönderilen milyarlarca dolarlık altın rezervlerini geri çekiyor.

2
Hollanda

Geçtiğimiz ay Hollanda merkez bankasının altını Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya taşıyacağına dair açıklaması, küresel rezervlerin yeniden dağıtılması eğilimini gündeme getirdi. Fortune’de yer alan detaylarda New York Fed, uzun zamandır ABD hükümeti, yabancı hükümetler, diğer merkez bankaları ve resmi uluslararası kuruluşlar adına  altının koruyucusu olarak hizmet veriyor. Ülkelerin altın rezervlerini güvenli bir yerde tutma arayışı içinde olması II. Dünya Savaşı sırasında başladı.

3
Fransa altın

FRANSA ALTINLARINI GERİ ÇEKTİ

Rezerv miktarı 1970'lerin başında zirveye ulaşmış, ancak ABD'nin doları altın standardından çıkarmasının ardından kademeli bir düşüşe geçerek şu anda zirve noktasının yaklaşık yarısına indi. ABD'nin emanetçilik faaliyetleri azalmaya devam ediyor. Fransa, Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında New York Fed'den tüm altınını çekti.
 

4
Hollanda altın

HOLLANDA GERİ ÇEKTİ

Ardından Hollanda Merkez Bankası (De Nederlandsche Bank - DNB), "artan jeopolitik istikrarsızlık" ve "kriz hazırlığını" iyileştirme ihtiyacını gerekçe göstererek New York'taki 78 tondan fazla ve Kanada'daki 7 ton altını Londra'ya taşıdı.
 

5
altın rezervi

LONDRA’YA DÖNDÜLER

Bankanın başkanı, Londra'nın dünyanın en büyük külçe altın ticaret merkezi olması nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nda saklanan altına erişimin daha kolay olacağını belirtti. Son dönemde artan küresel gerilimlere rağmen, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları yıllardır altın rezervlerini yeniden düzenlerken aynı zamanda rezervlerini de artırıyorlar.

6
Dünya Altın Konseyi

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Almanya 2000 yılında Londra'dan Frankfurt'a 930 ton altın transfer etti, ardından 2013 ile 2017 yılları arasında New York ve Paris'ten Frankfurt'a 674 ton altın gönderdi. Hollanda 2014 yılında New York'tan Amsterdam'a 122,5 ton, Avusturya ise 2015 ile 2018 yılları arasında Londra'dan 90 ton atık geri gönderdi. Avrupa dışında, Venezuela 2011-2012 yılları arasında 160 ton atığı geri gönderirken, Hindistan 2023'ten bu yana geri gönderme hızını artırdı.

7
analist

Dünya Altın Konseyi'nde kıdemli analist olan Krishan Gopaul, geçen ay bir blog yazısında altın hareketlerinin dalgalar halinde geldiğini ve yer değiştirmenin jeopolitik bir sorun haline gelmesinden çok önce başladığını açıkladı. Ancak mevcut dalga daha karmaşık.
 

8
Almanya Merkez Bankası

ALMANYA ABD’YE OLUMSUZ

Nitekim, dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük altın rezervlerine sahip olan Almanya ve İtalya'daki milletvekilleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehditleri de dahil olmak üzere Avrupa'ya yönelik düşmanlığını gerekçe göstererek, ABD'den daha fazla altın çıkarılmasını talep etti.

Almanya Merkez Bankası ise altın fiyatlarının New York'ta risk altında olabileceği yönündeki endişeleri reddederek, ABD'nin finans piyasalarının güvenini tehdit etmesi durumunda kendine zarar vereceğini söyledi.

9
Goldman Sachs

AVRUPA ARTIK AMERİKA'YA GÜVENMİYOR MU?

Aslında Avrupa'nın altınlarını farklı ülkelere taşıması yeni bir uygulama değil.

Goldman Sachs araştırmacıları Lina Thomas ve Daan Struyven, Soğuk Savaş döneminde bazı Avrupa merkez bankalarının rezervlerinin bir bölümünü güvenlik amacıyla New York'a taşıdığını hatırlattı.

Şimdi ise değişen jeopolitik koşullar merkez bankalarını altınlarının nerede tutulması gerektiğini yeniden düşünmeye itiyor.

10
avrupa

AVRUPA BÜYÜK BİR KRİZE Mİ HAZIRLANIYOR?

Altınların taşınması, Avrupa merkez bankalarının büyük bir ekonomik veya jeopolitik kriz beklediği yönünde soru işaretlerine yol açtı.

Ancak uzmanlar bu yorum konusunda temkinli.

11
Joseph Cavatoni

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti Joseph Cavatoni, savaşlar ve ticaret gerilimlerinin kararlarda rol oynadığını ancak bunun tek veya en önemli neden olmadığını söyledi.

Enflasyon, faiz oranları ve altının gerektiğinde hızlı şekilde alınıp satılabileceği bir yerde bulunması da merkez bankalarının kararlarını etkiliyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.