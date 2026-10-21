Altın piyasasında rüzgar tersine döndü: İşte milyarlarca dolarlık altın rezervini ABD’den geri çeken ülkeler

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İstanbul
Dünya altın piyasasında göç hareketliliği artış gösterdi. Küresel ekonomideki olumsuz durum, jeopolitik riskler Avrupa ülkelerini endişelendirdi. Bazı Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya gönderilen milyarlarca dolarlık altın rezervlerini geri çekiyor.
Geçtiğimiz ay Hollanda merkez bankasının altını Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya taşıyacağına dair açıklaması, küresel rezervlerin yeniden dağıtılması eğilimini gündeme getirdi. Fortune’de yer alan detaylarda New York Fed, uzun zamandır ABD hükümeti, yabancı hükümetler, diğer merkez bankaları ve resmi uluslararası kuruluşlar adına altının koruyucusu olarak hizmet veriyor. Ülkelerin altın rezervlerini güvenli bir yerde tutma arayışı içinde olması II. Dünya Savaşı sırasında başladı.
FRANSA ALTINLARINI GERİ ÇEKTİ
Rezerv miktarı 1970'lerin başında zirveye ulaşmış, ancak ABD'nin doları altın standardından çıkarmasının ardından kademeli bir düşüşe geçerek şu anda zirve noktasının yaklaşık yarısına indi. ABD'nin emanetçilik faaliyetleri azalmaya devam ediyor. Fransa, Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında New York Fed'den tüm altınını çekti.
HOLLANDA GERİ ÇEKTİ
Ardından Hollanda Merkez Bankası (De Nederlandsche Bank - DNB), "artan jeopolitik istikrarsızlık" ve "kriz hazırlığını" iyileştirme ihtiyacını gerekçe göstererek New York'taki 78 tondan fazla ve Kanada'daki 7 ton altını Londra'ya taşıdı.
LONDRA’YA DÖNDÜLER
Bankanın başkanı, Londra'nın dünyanın en büyük külçe altın ticaret merkezi olması nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nda saklanan altına erişimin daha kolay olacağını belirtti. Son dönemde artan küresel gerilimlere rağmen, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları yıllardır altın rezervlerini yeniden düzenlerken aynı zamanda rezervlerini de artırıyorlar.
Dünya Altın Konseyi'ne göre, Almanya 2000 yılında Londra'dan Frankfurt'a 930 ton altın transfer etti, ardından 2013 ile 2017 yılları arasında New York ve Paris'ten Frankfurt'a 674 ton altın gönderdi. Hollanda 2014 yılında New York'tan Amsterdam'a 122,5 ton, Avusturya ise 2015 ile 2018 yılları arasında Londra'dan 90 ton atık geri gönderdi. Avrupa dışında, Venezuela 2011-2012 yılları arasında 160 ton atığı geri gönderirken, Hindistan 2023'ten bu yana geri gönderme hızını artırdı.
Dünya Altın Konseyi'nde kıdemli analist olan Krishan Gopaul, geçen ay bir blog yazısında altın hareketlerinin dalgalar halinde geldiğini ve yer değiştirmenin jeopolitik bir sorun haline gelmesinden çok önce başladığını açıkladı. Ancak mevcut dalga daha karmaşık.
ALMANYA ABD’YE OLUMSUZ
Nitekim, dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük altın rezervlerine sahip olan Almanya ve İtalya'daki milletvekilleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehditleri de dahil olmak üzere Avrupa'ya yönelik düşmanlığını gerekçe göstererek, ABD'den daha fazla altın çıkarılmasını talep etti.
Almanya Merkez Bankası ise altın fiyatlarının New York'ta risk altında olabileceği yönündeki endişeleri reddederek, ABD'nin finans piyasalarının güvenini tehdit etmesi durumunda kendine zarar vereceğini söyledi.
AVRUPA ARTIK AMERİKA'YA GÜVENMİYOR MU?
Aslında Avrupa'nın altınlarını farklı ülkelere taşıması yeni bir uygulama değil.
Goldman Sachs araştırmacıları Lina Thomas ve Daan Struyven, Soğuk Savaş döneminde bazı Avrupa merkez bankalarının rezervlerinin bir bölümünü güvenlik amacıyla New York'a taşıdığını hatırlattı.
Şimdi ise değişen jeopolitik koşullar merkez bankalarını altınlarının nerede tutulması gerektiğini yeniden düşünmeye itiyor.
AVRUPA BÜYÜK BİR KRİZE Mİ HAZIRLANIYOR?
Altınların taşınması, Avrupa merkez bankalarının büyük bir ekonomik veya jeopolitik kriz beklediği yönünde soru işaretlerine yol açtı.
Ancak uzmanlar bu yorum konusunda temkinli.
Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti Joseph Cavatoni, savaşlar ve ticaret gerilimlerinin kararlarda rol oynadığını ancak bunun tek veya en önemli neden olmadığını söyledi.
Enflasyon, faiz oranları ve altının gerektiğinde hızlı şekilde alınıp satılabileceği bir yerde bulunması da merkez bankalarının kararlarını etkiliyor.