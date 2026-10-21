Emekli zammı öncesi 90 bin TL'lik promosyon paketi! İşte banka banka yeni emekli promosyon rakamları

BANKALARDA PROMOSYON SAVAŞLARI: 90 BİN TL’LİK RAKAM NASIL OLUŞUYOR?

SGK’dan maaş alan emekliler ile dul ve yetimler için bankaların sunduğu ekim ayı promosyon kampanyaları netleşti. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren tüm emekliler, hiçbir ek şart aranmaksızın taban promosyon ödemesini almaya hak kazanıyor.

Ancak bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı, kredi kartı/KMH kullanımı ve emekli yakını getirme gibi ek kriterlerle ödenen nakit tutarlar 35 bin TL seviyelerine yükseldi.

Kamu ve bazı özel bankaların sunduğu 90 bin TL'ye varan toplam fayda paketlerinde ise nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi imkanları, sıfır faizli taksitli nakit avanslar ve özel puan/nakit geri ödemeleri birleştirilerek emekliye bir finansal destek sunuluyor.