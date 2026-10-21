Emekli zammı öncesi 90 bin TL'lik promosyon paketi! İşte banka banka yeni emekli promosyon rakamları

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İstanbul
Ekim ayıyla birlikte bankaların emekli promosyon yarışında rakamlar zirveye tırmandı. Rekabetin kızışmasıyla bazı bankalarda sunulan toplam finansal fayda 90 bin TL’ye kadar ulaştı.
Peki, bankaların promosyon şartları neler, 90 bin TL’lik avantaj paketi neleri kapsıyor ve maaşını taşımak isteyenler bu ödemelerden nasıl yararlanabiliyor?
İşte 2026 Ekim ayı güncel banka banka emekli promosyon listesi ve başvuru detayları…
SGK’dan maaş alan emekliler ile dul ve yetimler için bankaların sunduğu ekim ayı promosyon kampanyaları netleşti. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren tüm emekliler, hiçbir ek şart aranmaksızın taban promosyon ödemesini almaya hak kazanıyor.
Ancak bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı, kredi kartı/KMH kullanımı ve emekli yakını getirme gibi ek kriterlerle ödenen nakit tutarlar 35 bin TL seviyelerine yükseldi.
Kamu ve bazı özel bankaların sunduğu 90 bin TL'ye varan toplam fayda paketlerinde ise nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi imkanları, sıfır faizli taksitli nakit avanslar ve özel puan/nakit geri ödemeleri birleştirilerek emekliye bir finansal destek sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, 12.000 TL’ye varan temel nakit promosyona ek olarak toplamda 90 bin TL’ye varan paket avantajı sağlıyor. Bu paket dahilinde:
ING
ING’de maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon veriliyor. Ek koşullarla birlikte toplam avantaj 32.000 TL’ye ulaşıyor. 4 fatura talimatına 4.000 TL, Turuncu Hesap bakiyesine 3.500 TL, kredi kullanımına 3.500 TL, mobilden müşteri olmaya 2.000 TL ek promosyon ve kart harcamalarına 4.000 TL’ye kadar iade tanımlanıyor.
TÜRKİYE FİNANS
Ek şartlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32.000 TL’ye kadar çıkıyor. Fatura talimatı, yedek hesap ve kart harcamaları ile maaşa göre 27.000 TL’ye varan ödeme yapılırken, getirilen her emekli yakını için kişi başı 500 TL (toplamda 5.000 TL) ek ödeme imkanı tanınıyor.
ALBARAKA TÜRK
Maaşa göre 8.300 TL ile 20.000 TL arasında değişen temel promosyona ilave ek ödemelerle birlikte toplam tutar 30.000 TL’ye ulaşıyor.
DENİZBANK
Temel promosyon tutarı 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. KMH kullanımı, fatura talimatı ve aktif kart kullanımı şartlarıyla ek promosyon 18.000 TL’ye yükseltilerek toplamda 30.000 TL ödeme yapılıyor.
YAPI KREDİ
Maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon veren banka; fatura talimatı, kart harcaması ve mobil uygulama kriterlerinin tamamlanmasıyla ödemeyi toplam 30.000 TL’ye çıkarıyor.
ŞEKERBANK
Maaşa göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyona ek olarak; fatura talimatı, kart harcaması, KMH, sigorta ve vadesiz hesap bakiyesine göre ek ödemelerle yüksek promosyon imkanı sunuyor.
AKBANK
Emekli maaşını Akbank’a taşıyanlara maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.
GARANTİ BBVA
Maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra ek koşullara bağlı olarak 10.000 TL’ye kadar ek fırsat veriliyor. Toplam fayda 25.000 TL’ye ulaşıyor.
İŞ BANKASI
Temel promosyon tutarı 6.250 TL ile 15.000 TL arasında olan İş Bankası’nda fatura, kart harcaması ve poliçe kriterleriyle toplam avantaj 25.000 TL’ye çıkıyor. Ayrıca 1–31 Ekim tarihleri arasında yeni Bireysel Emeklilik hesabı açan emeklilere 1.000 TL MaxiPuan hediye ediliyor.
QNB
Maaş tutarına göre 8.500 TL, 13.500 TL, 16.500 TL ve 20.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca eczane ve market harcamalarına yıllık 3.000 TL’ye varan iade sağlıyor.
VAKIF KATILIM
Maaş dilimlerine göre 8.750 TL’den başlayıp 25.000 TL’ye kadar ulaşan promosyon seçenekleri sunuluyor.
KUVEYT TÜRK
Temel promosyonda 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yaparken, fatura ve kart harcamalarıyla toplam tutar 14.000 TL’ye kadar yükseliyor.
En düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle birlikte hisse oranlarına göre ödenen tutarlar ve bunlara karşılık gelen promosyonlar şu şekildedir: