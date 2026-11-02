Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Yeniden saldırmak istiyor

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İstanbul
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı arabulucularla yürüttüğü temasları ele aldı. Görüşmede Netanyahu'nun söz konusu diplomatik sürece ilişkin sert değerlendirmelerde bulunduğu iddia edildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun devam eden arabuluculuk girişimlerinin İran üzerindeki baskının önemli ölçüde azalmasına yol açabileceğinden endişe duyduğu belirtildi. Netanyahu'nun bu nedenle ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların derhal yeniden başlatılması çağrısında bulunduğu öne sürüldü.
Trump'ın ise İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği ve Tahran yönetimiyle yürütülebilecek müzakerelere fırsat tanımayı amaçladığı ileri sürüldü.
Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılar için yürüttüğü hazırlıkları kamuoyu önünde tartıştığı bir dönemde gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşandığına ilişkin somut bir işaret bulunmadığı kaydedildi.
Öte yandan Trump ile Netanyahu arasında dün gerçekleşen görüşmeye ilişkin ABD basınından da benzer iddia geldi.
Amerikan Axios haber platformunun ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakerelerin seyri ve tarafların yeniden çatışmaya girme ihtimali ele alındı.
Kaynaklar, Netanyahu'nun görüşme sırasında Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi için baskı yaptığını iddia etti.
İsrailli kaynak, görüşmenin "zorlu" geçtiğini söylerken, ABD'li kaynak ise görüşmeyi "doğrudan" olarak nitelendirdi.