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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 03:09

Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Yeniden saldırmak istiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump arasında dün gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. İsrail ve ABD basınında yer alan haberlere göre; Netanyahu, ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için Trump'a baskı yaptı. Trump'ın ise diplomatik müzakerelere fırsat vermek istediği öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Yeniden saldırmak istiyor
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 03:09

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre , dün ABD Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı temsilcilerin 'ın başkenti 'da Katarlı arabulucularla yürüttüğü temasları ele aldı. Görüşmede Netanyahu'nun söz konusu diplomatik sürece ilişkin sert değerlendirmelerde bulunduğu iddia edildi.

HABERİN ÖZETİ

Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Yeniden saldırmak istiyor

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran konusundaki diplomatik temasları ele aldığı ve 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar başlatılması çağrısında bulunduğu iddia edildi.
Netanyahu'nun, Doha'da Katarlı arabulucularla yürütülen temasların İran üzerindeki baskıyı azaltabileceğinden endişe ettiği ve saldırıların derhal yeniden başlatılmasını istediği öne sürüldü.
Trump'ın İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği ve Tahran yönetimiyle müzakerelere fırsat tanımayı amaçladığı ileri sürüldü.
Görüşmede iki lider arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşandığına ilişkin somut bir işaret bulunmadığı kaydedildi.
Axios'a konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a saldırı düzenlemesi için baskı yaptığını iddia etti.
Görüşmeyi İsrailli kaynak 'zorlu', ABD'li kaynak ise 'doğrudan' olarak nitelendirdi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

NETANYAHU İRAN'A YENİ SALDIRI İSTİYOR

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun devam eden arabuluculuk girişimlerinin İran üzerindeki baskının önemli ölçüde azalmasına yol açabileceğinden endişe duyduğu belirtildi. Netanyahu'nun bu nedenle ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların derhal yeniden başlatılması çağrısında bulunduğu öne sürüldü.

Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Yeniden saldırmak istiyor

TRUMP'IN ÖNCELİĞİ MÜZAKERE

Trump'ın ise İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği ve Tahran yönetimiyle yürütülebilecek müzakerelere fırsat tanımayı amaçladığı ileri sürüldü.

Trump'ın ABD'nin 'a yönelik muhtemel yeni saldırılar için yürüttüğü hazırlıkları kamuoyu önünde tartıştığı bir dönemde gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşandığına ilişkin somut bir işaret bulunmadığı kaydedildi.

Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Yeniden saldırmak istiyor

ABD BASINI: NETANYAHU BASKI YAPTI

Öte yandan Trump ile Netanyahu arasında dün gerçekleşen görüşmeye ilişkin ABD basınından da benzer iddia geldi.

Amerikan Axios haber platformunun ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakerelerin seyri ve tarafların yeniden çatışmaya girme ihtimali ele alındı.

Kaynaklar, Netanyahu'nun görüşme sırasında Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi için baskı yaptığını iddia etti.

İsrailli kaynak, görüşmenin "zorlu" geçtiğini söylerken, ABD'li kaynak ise görüşmeyi "doğrudan" olarak nitelendirdi.

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#katar
#donald trump
#Netanyahu
#iran
#Doha
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