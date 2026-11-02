İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı arabulucularla yürüttüğü temasları ele aldı. Görüşmede Netanyahu'nun söz konusu diplomatik sürece ilişkin sert değerlendirmelerde bulunduğu iddia edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı! Yeniden saldırmak istiyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran konusundaki diplomatik temasları ele aldığı ve 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar başlatılması çağrısında bulunduğu iddia edildi. Netanyahu'nun, Doha'da Katarlı arabulucularla yürütülen temasların İran üzerindeki baskıyı azaltabileceğinden endişe ettiği ve saldırıların derhal yeniden başlatılmasını istediği öne sürüldü. Trump'ın İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği ve Tahran yönetimiyle müzakerelere fırsat tanımayı amaçladığı ileri sürüldü. Görüşmede iki lider arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşandığına ilişkin somut bir işaret bulunmadığı kaydedildi. Axios'a konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a saldırı düzenlemesi için baskı yaptığını iddia etti. Görüşmeyi İsrailli kaynak 'zorlu', ABD'li kaynak ise 'doğrudan' olarak nitelendirdi.

NETANYAHU İRAN'A YENİ SALDIRI İSTİYOR

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun devam eden arabuluculuk girişimlerinin İran üzerindeki baskının önemli ölçüde azalmasına yol açabileceğinden endişe duyduğu belirtildi. Netanyahu'nun bu nedenle ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların derhal yeniden başlatılması çağrısında bulunduğu öne sürüldü.

TRUMP'IN ÖNCELİĞİ MÜZAKERE

Trump'ın ise İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği ve Tahran yönetimiyle yürütülebilecek müzakerelere fırsat tanımayı amaçladığı ileri sürüldü.

Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılar için yürüttüğü hazırlıkları kamuoyu önünde tartıştığı bir dönemde gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşandığına ilişkin somut bir işaret bulunmadığı kaydedildi.

ABD BASINI: NETANYAHU BASKI YAPTI

Öte yandan Trump ile Netanyahu arasında dün gerçekleşen görüşmeye ilişkin ABD basınından da benzer iddia geldi.

Amerikan Axios haber platformunun ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakerelerin seyri ve tarafların yeniden çatışmaya girme ihtimali ele alındı.

Kaynaklar, Netanyahu'nun görüşme sırasında Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi için baskı yaptığını iddia etti.

İsrailli kaynak, görüşmenin "zorlu" geçtiğini söylerken, ABD'li kaynak ise görüşmeyi "doğrudan" olarak nitelendirdi.