Kiraladığı 158 dönümlük tarlayı görünce inanamadı! 15 milyonluk domatesin hepsini ezdiler

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İstanbul
Eskişehir Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde 31 Ekim gecesi yaşanan olayda Çiftçi Mustafa Umarlar tarafından kiralanan 158 dönümlük tarlada yetiştirilen domatesler, kira sözleşmesinin sona ermesinin ertesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım makineleri ve traktörlerle ezildi.
Sabah saatlerinde tarlasına giden Umarlar, hasat edilmeyi bekleyen tüm mahsulün telef edildiğini ve sulama borularının da kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini gördü.
Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı yaptığı ve tarlada 15 milyon TL değerinde ürünü olduğu öğrenilen çiftçi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek hukuki süreç başlattı.