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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 19:21

Kiraladığı 158 dönümlük tarlayı görünce inanamadı! 15 milyonluk domatesin hepsini ezdiler

Eskişehir'de bir çiftçi kiraladığı 158 dönümlük tarlaya ektiği domatesin hepsinin ezildiğini görünce şoka girdi. 15 milyonluk ürünün, tarlanın kira sözleşmesi bittiği gün traktörlerle ezilmesinin peşine düşen çiftçi hukuki süreç başlattı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 19:21

Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde 31 Ekim gecesi yaşanan olayda Çiftçi Mustafa Umarlar tarafından kiralanan 158 dönümlük tarlada yetiştirilen domatesler, kira sözleşmesinin sona ermesinin ertesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım makineleri ve traktörlerle ezildi. 

HABERİN ÖZETİ

Kiraladığı 158 dönümlük tarlayı görünce inanamadı! 15 milyonluk domatesin hepsini ezdiler

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Eskişehir'de çiftçi Mustafa Umarlar'ın kiraladığı 158 dönümlük tarladaki domatesler ve sulama boruları, kira sözleşmesi bittikten sonraki gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ezilerek tahrip edildi.
Olay, 31 Ekim gecesi Eskişehir Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hasat edilmeyi bekleyen domatesleri tarım makineleri ve traktörlerle ezdi.
Tarladaki sulama boruları kesilerek kullanılamaz hale getirildi.
Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı bulunan çiftçinin 15 milyon TL değerindeki ürünü telef oldu.
Çiftçi durumu jandarmaya bildirerek hukuki süreç başlattı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Kiraladığı 158 dönümlük tarlayı görünce inanamadı! 15 milyonluk domatesin hepsini ezdiler

SABAH TARLASINA GELDİĞİNDE ŞOK OLDU

Sabah saatlerinde tarlasına giden Umarlar, hasat edilmeyi bekleyen tüm mahsulün telef edildiğini ve sulama borularının da kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini gördü. 

Kiraladığı 158 dönümlük tarlayı görünce inanamadı! 15 milyonluk domatesin hepsini ezdiler

15 MİLYONLUK ÜRÜNÜ HİÇ OLDU

Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı yaptığı ve tarlada 15 milyon TL değerinde ürünü olduğu öğrenilen çiftçi, durumu ekiplerine bildirerek hukuki süreç başlattı.

 

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ETİKETLER
#domates
#Eskişehir
#jandarma
#Çerkez Çukurhisar Mahallesi
#Mustafa Umarlar
#Yaşam
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