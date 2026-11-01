Eskişehir Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde 31 Ekim gecesi yaşanan olayda Çiftçi Mustafa Umarlar tarafından kiralanan 158 dönümlük tarlada yetiştirilen domatesler, kira sözleşmesinin sona ermesinin ertesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım makineleri ve traktörlerle ezildi.

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HABERİN ÖZETİ Kiraladığı 158 dönümlük tarlayı görünce inanamadı! 15 milyonluk domatesin hepsini ezdiler Eskişehir'de çiftçi Mustafa Umarlar'ın kiraladığı 158 dönümlük tarladaki domatesler ve sulama boruları, kira sözleşmesi bittikten sonraki gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ezilerek tahrip edildi. Olay, 31 Ekim gecesi Eskişehir Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hasat edilmeyi bekleyen domatesleri tarım makineleri ve traktörlerle ezdi. Tarladaki sulama boruları kesilerek kullanılamaz hale getirildi. Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı bulunan çiftçinin 15 milyon TL değerindeki ürünü telef oldu. Çiftçi durumu jandarmaya bildirerek hukuki süreç başlattı.

SABAH TARLASINA GELDİĞİNDE ŞOK OLDU

Sabah saatlerinde tarlasına giden Umarlar, hasat edilmeyi bekleyen tüm mahsulün telef edildiğini ve sulama borularının da kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini gördü.

15 MİLYONLUK ÜRÜNÜ HİÇ OLDU

Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı yaptığı ve tarlada 15 milyon TL değerinde ürünü olduğu öğrenilen çiftçi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek hukuki süreç başlattı.