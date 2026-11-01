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Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 23:02

Bulgaristan'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Yotova kazandı

Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova seçildi. Açıklanan sandık çıkış anketine göre Yotova yüzde 52.5'luk oy oranına ulaşırken rakibi Gyurov ise yüzde 43.4 seviyesinde kaldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Bulgaristan'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Yotova kazandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 23:02

’ın kamu yayıncısı BNT, ülkede düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun resmi olmayan ilk sonuçlarını paylaştı. 

HABERİN ÖZETİ

Bulgaristan'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Yotova kazandı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Bulgaristan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre görevdeki geçici Cumhurbaşkanı İliyana Yotova önde tamamlayarak zafer elde etti.
Alpha Research sandık çıkış anketine göre İliyana Yotova oyların yüzde 52,5'ini alırken, rakibi Andrey Gyurov yüzde 43,4'te kaldı.
Seçimin resmiyet kazanması halinde Yotova, Bulgaristan'ın seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.
Yotova, Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesini savunup Ukrayna'ya yardımlara karşı çıkarken; rakibi Gyurov ise AB, NATO ve Ukrayna yanlısı duruşuyla biliniyor.
Rumen Radev'in genel seçimler için istifasının ardından ocak ayında geçici olarak göreve gelen Yotova, seçimlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Kiril Valchev ile katıldı.
Yeni seçilen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının görev süresi beş yıl olacak.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Sandık çıkış anketlerine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 52,5 oranında oy alan görevdeki Cumhurbaşkanı İliyana Yotova kazandı. Henüz resmi olarak kesinleşmeyen ve Alpha Research araştırma şirketinin sandık çıkış anketine dayanan verilere göre Yotova’nın rakibi Andrey Gyurov’un oy oranı yüzde 43,4 seviyesinde kaldı. Seçmenlerin yüzde 4,1’i ise "Hiçbir adayı desteklemiyorum" seçeneğini tercih etti.

Bulgaristan'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Yotova kazandı

Myara Sosyoloji Ajansı tarafından yapılan bir sandık çıkış anketi ise. Yotova’nın oy oranını yüzde 51,1, Gyurov’un oy oranını yüzde 44,6 seviyesinde gösterdi. Bu ankette "Hiçbir adayı desteklemiyorum" diyenlerin oranı yüzde 4,3 oldu.

Bulgaristan'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Yotova kazandı

Market Links araştırma şirketinin anketine göre ise Yotova oyların yüzde 50,7’sini, Gyurov yüzde 44’ünü aldı.

YOTOVA GEÇİCİ OLARAK CUMHURBAŞKANLIĞINA GETİRİLMİŞTİ

Seçime Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Kiril Valchev ile birlikte katılan 62 yaşındaki Yotova, 2016 ve 2021 yıllarında cumhurbaşkanlığına seçilen mevcut Bulgaristan Başbakanı ile birlikte çalışmış ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmıştı. 

Solcu siyasetçi, Radev’in genel seçimlerde aday olmak üzere cumhurbaşkanlığından istifa etmesinin ardından anayasa gereği ocak ayında geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamına getirilmişti. Radev, nisan ayında düzenlenen erken genel seçimde büyük bir zafer kazanmış ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Yotova’ya destek vermişti. 

Bulgaristan'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Yotova kazandı

Radev’in siyasi pozisyonuna yakın bir isim olan ve Radev liderliğindeki İlerici Bulgaristan Partisi'nin yanı sıra siyasi kariyerine başladığı Sosyalist Parti tarafından desteklenen Yotova, Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve Moskova ile diyaloğun sürdürülmesini savunurken, Ukrayna’ya finansal ve askeri yardımlara karşı çıkıyor.

GYUROV GEÇİCİ BAŞBAKAN GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİ

Yotova’nın rakibi eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve bu yılın ilk aylarında geçici başbakan olarak görev yapan ekonomist Andrey Gyurov ise, Ukrayna’ya olan açık desteğiyle öne çıkan AB ve NATO yanlısı bir siyasetçi olarak, Batı yanlısı muhalefet tarafından desteklenmişti. Seçimin geçtiğimiz hafta yapılan ilk turunda 27 aday yarışmış ve Yotova yüzde 34,76 oranında oyla ilk sırada, Gyurov ise yüzde 31,95 oranında oyla ikinci sırada yer almıştı.

Bulgaristan'da seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Yotova kazandı

Seçimin resmi sonuçlarının Yotova’nın kazandığını teyit etmesi durumunda Yotova, Bulgaristan’ın seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olacak. Yeni seçilen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının resmi görev süresi beş yıl olacak.

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ETİKETLER
#Bulgaristan
#rumen radev
#Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
#İliyana Yotova
#Andrey Gyurov
#Dünya
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