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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 02:58

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Bulgaristan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi, katılımın yüzde 50'nin altında kalması ve hiçbir aday çiftinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.​​​​​​​

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 02:58

Ulusal Televizyonu'nun (BNT) paylaştığı kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research'ün resmi olmayan sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev yüzde 34,6, eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev ise yüzde 32,7 oy aldı. Seçime katılım oranı yüzde 22,5 olarak açıklandı.

Myara şirketinin resmi olmayan sonuçlarına göre ise Yotova oyların yüzde 35'ini, Gyurov yüzde 31,9'unu aldı. Katılım oranı yüzde 22,2 olarak belirtildi.

Bu sonuçlara göre, Yotova ile Gyurov, 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

Seçim gününün sona ermesinin ardından basına ilk açıklamasını yapan Yotova, "Oy kullanmazsak ülkede herhangi bir şeyi değiştirebileceğimizi düşünmek bir yanılsamadır." dedi.

Oy kullanan Bulgaristan vatandaşlarına ve kendisini destekleyen seçmenlere teşekkür eden Yotova, düşük seçmen katılımından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Yotova, tüm Bulgaristan vatandaşlarıyla daha kararlı bir iletişim kuracaklarını ve seçim kampanyalarını sürdüreceklerini ifade ederek, Bulgaristan'ın siyasi partiler arasında kurulan ittifaklarla değil, istikrarlı bir yönetimle yönetilmesini istediğini kaydetti.

Öte yandan Gyurov, ikinci tur öncesinde Yotova'yı açık oturuma davet etti.

Gyurov, Bulgaristan'ın vatandaşları ayrıştırmak yerine birleştiren aktif bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Yotova'yı açık, dürüst ve medeni bir tartışma yapmaya, yetkilerimizi nasıl kullanacağımız ve Bulgaristan'ın zor bir seçimle karşı karşıya kaldığı durumlarda nasıl hareket edeceğimiz konusundaki görüşlerimizi ortaya koymaya davet ediyorum." dedi.​​​​​​​

ETİKETLER
#Bulgaristan
#İliyana Yotova
#Kiril Valchev
#Andrey Gyurov
#Georgi Kandev
#Dünya
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