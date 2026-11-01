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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:40

Meteoroloji uzmanından kritik uyarı! Sağanak yağış tüm yurdu saracak: Sel ve hortum riskine dikkat

Ekim ayında etkili olan yoğun sağanak yağışların ardından gözler kasım ayında havanın nasıl olacağına çevrilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin yaptığı açıklama ile ayın ilk haftasında beklenen hava durumuna ilişkin raporları paylaştı. Önümüzdeki hafta tüm yurdun sağanak yağışın etkisi altında kalacağını belirten Tekin, İstanbul’da hava sıcaklığının 15-16 dereceye düşeceğini söyledi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 15:40

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağışlı havanın yeni haftada da etkisini sürdüreceğini belirten , sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini söyledi. ’da yaşanabilecek sel, dolu ve hortuma karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydeden uzman isim hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağını kaydetti.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji uzmanından kritik uyarı! Sağanak yağış tüm yurdu saracak: Sel ve hortum riskine dikkat

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Yurt genelinde yağışlı havanın yeni haftada da etkisini sürdüreceği, perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı bildirildi.
Muğla çevrelerinde salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklenirken; sel, su baskını, dolu ve hortum riskine karşı uyarı yapıldı.
Yağışların çarşamba günü yurt genelinde etkisini göstereceği ifade edildi.
Ankara'da yağışların pazartesiyi salıya bağlayan gece başlayacağı, salı ve çarşamba günleri aralıklarla devam edeceği aktarıldı.
İstanbul'da üç gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, çarşamba günü hava sıcaklığının 15-16 dereceye düşeceği belirtildi.
İzmir'de üç gün boyunca yağışların etkili olacağı, özellikle yarın ve salı kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak beklendiği kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

 

Meteoroloji uzmanından kritik uyarı! Sağanak yağış tüm yurdu saracak: Sel ve hortum riskine dikkat

6 BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tekin, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağışların etkili olacağını bildirdi.

Salı günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların devam edeceğini ifade eden Tekin, çarşamba günü yağışların yurt genelinde etkisini göstereceğini kaydetti.

Meteoroloji uzmanından kritik uyarı! Sağanak yağış tüm yurdu saracak: Sel ve hortum riskine dikkat

MUĞLA’DA SEL VE DOLU VE HORTUM UYARISI

Kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulunan Tekin, şöyle konuştu:

"Yarın sabah saatlerine kadar ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli, salı sabah saatlerine kadar ise Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz."

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Tekin, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağını aktardı.

Meteoroloji uzmanından kritik uyarı! Sağanak yağış tüm yurdu saracak: Sel ve hortum riskine dikkat

ANKARA’DA YAĞIŞLAR SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Üç büyükşehirde beklenen hava durumuna ilişkin de bilgi veren Tekin, 'da yarın parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını vurguladı.

Başkentte pazartesiyi salıya bağlayan gece saatlerinde yağışların başlayacağını aktaran Tekin, salı ve çarşamba günleri de aralıklarla yağış görüleceğini ifade etti. Tekin, hava sıcaklığının yarın 19, salı 18, çarşamba ise 16 derece olacağını bildirdi.

Meteoroloji uzmanından kritik uyarı! Sağanak yağış tüm yurdu saracak: Sel ve hortum riskine dikkat

İSTANBUL HAVA SICAKLIĞI 15-16 DERECEYE DÜŞECEK

'da üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini vurgulayan Tekin, özellikle çarşamba günü kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların da kuvvetleneceğini dile getirdi.

Tekin, İstanbul'da hava sıcaklığının yarın 19, salı 20, çarşamba ise 15-16 dereceye düşeceğini belirtti.

Meteoroloji uzmanından kritik uyarı! Sağanak yağış tüm yurdu saracak: Sel ve hortum riskine dikkat

İZMİR 3 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ ALTINDA

İzmir'de de üç gün boyunca yağışların etkili olacağını kaydeden Tekin, özellikle yarın ve salı günleri kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görüleceğini, hava sıcaklığının ise 19 ila 21 derece arasında değişeceğini paylaştı.

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