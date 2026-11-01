İstanbul'da yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olmayı sürdürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da yağmur dinmeyecek! AKOM gün gün açıkladı İstanbul'da yağışlı hava etkisini sürdürürken, AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre yağmurların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. 1 Kasım Pazar günü İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur bekleniyor, sıcaklık 14 derece olacak. 2 Kasım Pazartesi günü çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu hava, sıcaklıklar 14 ila 20 derece arasında seyredecek. 3 Kasım Salı günü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıklar 14 ila 19 derece arasında olacak ve yağış miktarı metrekareye 10-20 kg olacak. 4 Kasım Çarşamba günü de sağanak yağış devam edecek, sıcaklıklar 13 ila 17 derece arasında değişecek ve yağış miktarı metrekareye 10-20 kg olacak. 5 Kasım Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu hava bekleniyor, sıcaklıklar 12 ila 16 derece arasında seyredecek ve yağış miktarı metrekareye 1-5 kg olacak. 6 Kasım Cuma günü parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak, yerel yağış geçişleri görülebilecek, sıcaklıklar 11 ila 13 derece arasında olacak. 7 Kasım Cumartesi günü çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu hava yeniden etkisini gösterecek, sıcaklıklar 12 ila 15 derece arasında olacak.

1 Kasım Pazar günü İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur beklenirken sıcaklığın 14 derece olması öngörülüyor. Öğle saatlerinde parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 20 dereceye yükselmesi, akşam saatlerinde ise 17 dereceye gerilemesi bekleniyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU

2 Kasım Pazartesi günü çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların 14 ila 20 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

günü çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların 14 ila 20 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. 3 Kasım Salı günü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 19 derece olacağı, yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında gerçekleşeceği öngörülüyor.

günü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 19 derece olacağı, yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. 4 Kasım Çarşamba günü de sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 13 ila 17 derece arasında değişeceği tahmin edilirken yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında olacağı bildirildi.

günü de sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 13 ila 17 derece arasında değişeceği tahmin edilirken yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında olacağı bildirildi. 5 Kasım Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 12 ila 16 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının ise metrekareye 1 ila 5 kilogram olacağı öngörülüyor.

günü çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 12 ila 16 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının ise metrekareye 1 ila 5 kilogram olacağı öngörülüyor. 6 Kasım Cuma günü parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken yerel yağış geçişleri görülebilecek. Hava sıcaklığının 11 ila 13 derece arasında olması tahmin ediliyor.

günü parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken yerel yağış geçişleri görülebilecek. Hava sıcaklığının 11 ila 13 derece arasında olması tahmin ediliyor. 7 Kasım Cumartesi günü ise çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu havanın yeniden etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 12, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

https://x.com/ibbAkom/status/2116773782358819324