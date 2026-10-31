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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:31

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış alarmı: Günlerce sürecek

AKOM, yeni haftada İstanbul'da beklenen hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da pazartesi gününden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Yağışların kuvvetleneceği gün de açıklanırken, sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.

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Editor
 Özge Sönmez
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AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış alarmı: Günlerce sürecek
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:31

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (), yeni hafta için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; İstanbul'un Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisi altın gireceği bildirildi. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış alarmı: Günlerce sürecek

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni haftada İstanbul'un Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini ve sağanak yağışların günlerce süreceğini bildirdi.
İstanbul, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Önümüzdeki 7 gün boyunca (Pazar hariç) havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Sağanak yağışın perşembe günü kuvvetleneceği bildirildi.
Sıcaklıkların günden güne artarak önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 °C aralığında yükseleceği tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış alarmı: Günlerce sürecek

SAĞANAK YAĞIŞ BASTIRACAK, SICAKLIKLAR ARTACAK

Haftalık raporda, önümüzdeki 7 gün boyunca (yarın hariç) havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Sağanak yağışın perşembe günü kuvvetleneceği bildirilirken, sıcaklıkların da günden güne artacağı açıklandı. 

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış alarmı: Günlerce sürecek
TarihHava durumuSıcaklıkYağış miktarı
01.11.2026 PazarParçalı ve çok bulutluMin: 13 °C – Max: 20 °CYağış beklenmiyor
02.11.2026 PazartesiÇok bulutlu, aralıklı yağmurluMin: 14 °C – Max: 18 °C1 - 3 kg arası
03.11.2026 SalıÇok bulutlu, sağanak yağmurluMin: 14 °C – Max: 20 °C3 - 10 kg arası
04.11.2026 ÇarşambaÇok bulutlu, sağanak yağmurluMin: 14 °C – Max: 18 °C3 - 10 kg arası
05.11.2026 PerşembeÇok bulutlu, sağanak yağmurluMin: 11 °C – Max: 16 °C5 - 15 kg arası
06.11.2026 CumaParçalı bulutlu, aralıklı yağmurluMin: 11 °C – Max: 16 °C1 - 3 kg arası

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edeceği belirtildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 7 gün boyunca (Pazar hariç) bölgemizde havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla artmaya başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 °C aralığında yükseleceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. 

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış alarmı: Günlerce sürecek
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ETİKETLER
#Sağanak Yağış
#Sıcaklıklar
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Orta Akdeniz
#Gündem
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