AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış alarmı: Günlerce sürecek

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni hafta için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; İstanbul'un Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisi altın gireceği bildirildi.
Haftalık raporda, önümüzdeki 7 gün boyunca (yarın hariç) havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Sağanak yağışın perşembe günü kuvvetleneceği bildirilirken, sıcaklıkların da günden güne artacağı açıklandı.
|Tarih
|Hava durumu
|Sıcaklık
|Yağış miktarı
|01.11.2026 Pazar
|Parçalı ve çok bulutlu
|Min: 13 °C – Max: 20 °C
|Yağış beklenmiyor
|02.11.2026 Pazartesi
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|Min: 14 °C – Max: 18 °C
|1 - 3 kg arası
|03.11.2026 Salı
|Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
|Min: 14 °C – Max: 20 °C
|3 - 10 kg arası
|04.11.2026 Çarşamba
|Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
|Min: 14 °C – Max: 18 °C
|3 - 10 kg arası
|05.11.2026 Perşembe
|Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
|Min: 11 °C – Max: 16 °C
|5 - 15 kg arası
|06.11.2026 Cuma
|Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
|Min: 11 °C – Max: 16 °C
|1 - 3 kg arası
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edeceği belirtildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 7 gün boyunca (Pazar hariç) bölgemizde havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla artmaya başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 °C aralığında yükseleceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.