İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni hafta için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; İstanbul'un Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisi altın gireceği bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış alarmı: Günlerce sürecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni haftada İstanbul'un Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini ve sağanak yağışların günlerce süreceğini bildirdi. İstanbul, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Önümüzdeki 7 gün boyunca (Pazar hariç) havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Sağanak yağışın perşembe günü kuvvetleneceği bildirildi. Sıcaklıkların günden güne artarak önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 °C aralığında yükseleceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BASTIRACAK, SICAKLIKLAR ARTACAK

Haftalık raporda, önümüzdeki 7 gün boyunca (yarın hariç) havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Sağanak yağışın perşembe günü kuvvetleneceği bildirilirken, sıcaklıkların da günden güne artacağı açıklandı.

Tarih Hava durumu Sıcaklık Yağış miktarı 01.11.2026 Pazar Parçalı ve çok bulutlu Min: 13 °C – Max: 20 °C Yağış beklenmiyor 02.11.2026 Pazartesi Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Min: 14 °C – Max: 18 °C 1 - 3 kg arası 03.11.2026 Salı Çok bulutlu, sağanak yağmurlu Min: 14 °C – Max: 20 °C 3 - 10 kg arası 04.11.2026 Çarşamba Çok bulutlu, sağanak yağmurlu Min: 14 °C – Max: 18 °C 3 - 10 kg arası 05.11.2026 Perşembe Çok bulutlu, sağanak yağmurlu Min: 11 °C – Max: 16 °C 5 - 15 kg arası 06.11.2026 Cuma Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu Min: 11 °C – Max: 16 °C 1 - 3 kg arası

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edeceği belirtildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 7 gün boyunca (Pazar hariç) bölgemizde havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların bugün itibarıyla artmaya başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar 18-20 °C aralığında yükseleceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.