250 bin TL faizsiz kredi ve borç silme! İsa Karakaş, devlet desteğini kalem kalem açıkladı

GENÇLERE FAİZSİZ 250 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

Yuva kurmak her gencin hayalidir. Ancak düğün masrafları ve ev eşyası telaşı göz korkutur. Gençlerin yükünü hafifletmek için Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi desteği verilmektedir. Pilot iller olarak deprem bölgesi seçilen bu uygulama artık ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Üstelik destek 150.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilmiştir. Buna göre;

