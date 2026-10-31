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250 bin TL faizsiz kredi ve borç silme! İsa Karakaş, devlet desteğini kalem kalem açıkladı

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 09:28
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1
faizsiz evlilik kredisi, çeyiz yardımı ve devlet katkılı birikim desteği

Hükümet, yuva kurmaya hazırlanan gençlere faizsiz evlilik kredisi, çeyiz yardımı ve devlet katkılı birikim desteği sunuyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugün köşe yazısında verilen destekleri kalem kalem anlattı.

2
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere yaş şartları

Karakaş'ın aktardıklarına göre, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere yaş şartlarına göre 200 bin TL ile 250 bin TL arasında faizsiz kredi veriliyor. Kredide ilk 24 ay geri ödeme alınmazken, çocuk sahibi olan çiftlere 12 aylık taksit hibesi ve borç erteleme imkânı sağlanıyor. İkinci çocuk durumunda kalan borcun tamamı silinebiliyor.

 

3
Evlilik nedeniyle yetim aylığı kesilen kız çocukları

Evlilik nedeniyle yetim aylığı kesilen kız çocukları SGK’dan 12 veya 24 aylık maaş tutarında çeyiz yardımı alabiliyor. Ayrıca en az üç yıl çeyiz hesabında birikim yapan ve 27 yaşından önce evlenen gençlere yüzde 25’e kadar devlet katkısı veriliyor. İşte Karakaş'ın köşe yazısı...

 

4
Yuva kuran Hakka sığınır

“Yuva kuran Hakka sığınır” der eskiler. Evlilik, cemiyetin temel direğidir. Huzurun ve saadetin başlangıcıdır. Ancak günümüzde yuva kurmak ciddi bir mali külfet getirmektedir.

 

5
Sosyal devlet anlayışı

İşte tam bu noktada devletimiz devreye girmektedir. Sosyal devlet anlayışı gereği mevzuatımızda çok sayıda teşvik mevcuttur. Devletimiz, aile müessesesinin ve dolayısıyla toplumun devamlılığı için evlenen vatandaşlarımıza yardım ve destek elini uzatmaktadır.
 

6
GENÇLERE FAİZSİZ 250 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

GENÇLERE FAİZSİZ 250 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

Yuva kurmak her gencin hayalidir. Ancak düğün masrafları ve ev eşyası telaşı göz korkutur. Gençlerin yükünü hafifletmek için Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi desteği verilmektedir. Pilot iller olarak deprem bölgesi seçilen bu uygulama artık ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Üstelik destek 150.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilmiştir. Buna göre;
 

7
18-25 Yaş Aralığındaki Çiftler:

18-25 Yaş Aralığındaki Çiftler: Eşlerin her ikisi de 18-25 yaş arasında (26 yaşından gün almamış) ise kredi tutarı tam 250.000 TL olmaktadır.
 

8
26-29 Yaş Aralığındaki Çiftler:

26-29 Yaş Aralığındaki Çiftler: Eşlerden en az biri 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarı 200.000 TL olarak uygulanmaktadır.
 

9
ŞARTLAR KOLAYLAŞTIRILDI!

ŞARTLAR KOLAYLAŞTIRILDI!

Başvuru yapabilmek için son 6 aylık gelir şartı önceden asgari ücretin 2,3 katıydı. Yeni düzenleme ile bu sınır asgari ücretin 2,5 katına çıkarılmıştır.
 

10
geliri biraz daha yüksek olan çalışan gençler

Böylece geliri biraz daha yüksek olan çalışan gençlerimiz de bu büyük imkândan faydalanma hakkı kazanmıştır.
 

11
KREDİYİ ÖDEMEKTEN KURTULMA YOLLARI

KREDİYİ ÖDEMEKTEN KURTULMA YOLLARI

Bu projenin sunduğu en büyük kolaylık geri ödeme aşamasında ortaya çıkmaktadır. Kredi, son derece cazip. Toplam 48 aylık bir vadeye sahiptir. İlk 24 ay ödemesiz + Sonraki 24 ay taksit ödemeli.
 

12
Evlat rızıktır, berekettir

“Ben taksit ödemek istemiyorum diyorsanız” bu işin püf noktası çocuklarda gizli.

"Evlat rızıktır, berekettir." Aileye katılan her bebek borcun silinmesini sağlar. Düzenleme şu şekilde çalışır:
 

13
İlk Bebek Müjdesi: 12 Ay Hibe + 12 Ay Erteleme

İLK BEBEK MÜJDESİ: 12 AY HİBE + 12 AY ERTELEME

Geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık kredi taksiti tamamen hibe edilir. Yani devlet tarafından silinir. Kalan taksitler ise faizsiz olarak 12 ay boyunca ertelenir.
 

14
Mayıs 2026'da taksit ödemeye

Örnek Senaryo: Ali ile Aliye çifti düşünelim. 2 yıllık ödemesiz dönemi bitirip Mayıs 2026'da taksit ödemeye başlasınlar. Temmuz 2026'da ilk bebekleri doğsun.
 

15
Kalan 9 taksit ise faizsiz

Hibe: Ağustos 2026 ile Temmuz 2027 arasındaki 12 taksit borç tamamen silinir.
Erteleme: Kalan 9 taksit ise faizsiz olarak 1 yıl sonraya ötelenir.
Ödeme: Çiftimiz kalan 9 taksiti Ağustos 2028 ile Nisan 2029 arasında öder.
 

16
İkinci Bebek Müjdesi: KREDİ BORCU TAMAMEN SIFIRLANIR!

İkinci Bebek Müjdesi: KREDİ BORCU TAMAMEN SIFIRLANIR!

İlk çocuk nedeniyle vade süresi 60 aya uzamaktadır. Bu 60 aylık süre içinde ikinci çocuk sahibi olunduğu takdirde, kalan TÜM kredi borcu hibe edilir. Borç tamamen kapatılır ve taksit ödemesi biter.
 

17
BORÇSUZ EVLİLİK İÇİN PÜF NOKTALARI

BORÇSUZ EVLİLİK İÇİN PÜF NOKTALARI

"Tatlı dil yılanı deliğinden çıkar, doğru plan borcu yoldan çıkar." Yuva kurarken şu altın kuralları asla unutmayın:

 

18
Çocuk Formülü

Erken Başvurun: Nikâh tarihiniz kesinleşir kesinleşmez e-Devlet’e giriş yaparak sistem üzerinden hemen başvurunuzu yapın.
Ödemesiz Dönemi Değerlendirin: İlk 24 ay ödeme yok. Bu dönemi birikim yapmak ve evin temel ihtiyaçlarını kapatmak için fırsat bilin.
Çocuk Formülü: Yukarıda açıkladığımız gibi çocuk sahibi olursanız ana para taksitlerinden de tamamen kurtulabilirsiniz.
Resmî Siteden Şaşmayın: Tüm başvuru ve erteleme taleplerinizi yalnızca e-Devlet ve resmî bakanlık sitesi üzerinden yürütün.
 

19
EVLENEN KIZLARA SGK’DAN ÇEYİZ PARASI

EVLENEN KIZLARA SGK’DAN ÇEYİZ PARASI

Halk arasında "çeyiz parası" olarak bilinen yardım, SGK tarafından ödenmektedir. Bu hak sadece kız çocuklarına tanınmıştır. Peki, bu destekten kimler yararlanabilir?
 

20
SSK'dan babası veya anası üzerinden yetim aylığı alan kız çocukları.

SSK'dan babası veya anası üzerinden yetim aylığı alan kız çocukları.
Geliri olan ve evlendiği için maaşı kesilen yetim kızlar.
Ödeme miktarı tam 24 aylık (2 yıllık) tutardır. Peşin olarak ödenir. Emekli Sandığı'na tabi merhum memurların yetim kız çocuklarına "Evlenme İkramiyesi" öder. Ödeme miktarı 12 aylık (1 yıllık) maaş tutarıdır.
 

21
Çeyiz hesabı sistemi:

Çeyiz hesabı sistemi: Bankalarda özel bir çeyiz hesabı açılır.

En az 3 yıl düzenli birikim yapılır.
Evlilik 27 yaş doldurulmadan önce gerçekleşmelidir.
 

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Sağlanan Avantajlar

Sağlanan Avantajlar: Toplam birikimin %25’i oranında Devlet Katkısı ödenir. Birikimler faizsiz katılım hesaplarında değerlenir, kâr payı getirisi sağlar.

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