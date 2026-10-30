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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:24

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklandı: Yıllardır çözülemeyen 4 ildeki faili meçhul cinayetler tek tek aydınlatıldı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda 68 dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu. Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da 16 ile 25 yıl arasında değişen 4 ayrı karanlık dosya çözüme kavuşturuldu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklandı: Yıllardır çözülemeyen 4 ildeki faili meçhul cinayetler tek tek aydınlatıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:24

Adalet Bakanı Sayın , Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin ortaklığıyla yürütülen dev operasyon ve incelemelerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Aradan kaç yıl geçerse geçsin cinayet dosyalarının peşini bırakmadıklarını belirten Bakan Gürlek, bugüne kadar 68 dosyada toplam 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını ve şüphelilerin adalet önünde hesap vermesinin sağlandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklandı: Yıllardır çözülemeyen 4 ildeki faili meçhul cinayetler tek tek aydınlatıldı

4 İLDE YILLARIN KARANLIĞI AYDINLATILDI

Bakan Gürlek, gelişen kriminal teknoloji, DNA analizleri, HTS/iletişim kayıtları ve yeni tanık beyanları ışığında , , ve 'da yıllardır çözülemeyen 4 ayrı dosya yeniden ele alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek şunları açıkladı:

"YILLARIN ARKASINA SAKLANAN FAİLLERİ ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ: 68 DOSYADA 75 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK!

Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin takipçisi olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da 4 ayrı faili meçhul dosya yeniden ele alındı.

Gelişen teknolojik imkânlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında deliller yeniden değerlendirildi.

KONYA | ÖMER FARUK AKILLI – 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Konya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş hâlde bulunan Ömer Faruk Akıllı’nın dosyasında, maktulün Bursa’da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

KAHRAMANMARAŞ | YENİDOĞAN BEBEK – 16 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyası yeniden ele alındı. Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

MERSİN | BAHADDİN SEFER – 25 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in dosyası yeniden ele alındı. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY / SAMANDAĞ | İBRAHİM AKGÖL – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl’ün dosyası 20 yıl sonra yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10’u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay İl Emniyet Müdürlüklerimize; Konya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, adalet bekleyen ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

ZAMANIN CİNAYETLERİN ÜZERİNİ ÖRTMESİNE İZİN VERMEYECEK, ADALETİN TECELLİSİ İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ!"

https://x.com/abakingurlek/status/2116202345889440008

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#konya
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#kahramanmaraş
#Akın Gürlek
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