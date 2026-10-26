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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:31

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturmasında iadelere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Alternatif Çözümlerde 10. yıl Sempozyumu'nda fon soruşturmaları kapsamında gönüllü iadelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:31

Sayın , Alternatif Çözümlerde 10. yıl Sempozyumu'nda fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturmasında iadelere ilişkin açıklama

Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alternatif Çözümlerde 10. yıl Sempozyumu'nda konuştu.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek konuşma yaptı.
Etkinlik Alternatif Çözümlerde 10. yıl Sempozyumu idi.
Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.

Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirterek, iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasının titizlikle inceleneceğini açıkladı.

Akın Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesi vatandaşlarımızın duruşmaya katılmak için işinden izin alma, yol masrafına katlanma ve yaşadığı olay yeniden anlatma yükümlülüğünü de azaltmaktadır. Bu yaklaşım yalnızca dosya sayısının azaltılması değildir. Aynı zamanda yargısal kaynakların doğru yerde kullanılmasını, iş süreçlerinin iyileştirilmesini ve adalet hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasını hedefler.

UZLAŞTIRMA KURUMU İĞME KAZANDI

İlk kez iki bin beş yılında ceza adalet sistemimize dahil edilen uzlaştırma kurumu 2016 yılının aralık ayında yapılan köklü değişikliklerle büyük bir iğme kazanmıştır. Yapılan düzenlemelerle uzlaştırma, ceza yargılamasının yükünü hafifleten, çözümün taraflarca bulunmasını sağlayan etkin bir kurum haline gelmiştir. Uzlaştırma sürecinde tarafların mağdurun zararının gidililmesinin yanı sıra sosyal dayanışma örneği ve edimler üzerinde anlaştıklarını da görmekteyiz. Bu kapsamlar taraflar ihtiyaç sahiplerine ve yardım kuruluşlarına bağış, fidan, ağaç dikme, öğrencilere kırtasiye yardımı, engelli vatandaşlarımıza akül araba temini, kızılaya, kan ve kök hücre bağışı gibi edimler üzerinde uzlaşmışlardır. Bunlar toplumumuzun özünde olan yardımlaşma ve dayanışma duygusunu gösteren güzel ve anlamlı örneklerdir. Uzlaşma kardeşlik hukukunun da tesisini sağlamaktadır. Taraflar anlaşılıklarını barışçıl yöntemlerle çözümlemektedirler.

TARAFSIZ YAPI

Uzlaştırma kurumunun etkin uygulanmasını sağlamak, uygulamayı takip etmek ve kurumu geliştirmek üzere 2016 yılında Adalet Bakanlığımız bünyesinde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde alternatif çözümler daire başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca tüm Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde uzlaştırma büroları kurularak yeterli sayıda Cumhuriyet Savcısı ve büro personeli görevlendirilmiştir. Bu düzenlemelerle uzlaşma teklifinin müzakerelerinin yürütülmesine kadar süreci uzlaştırma bürolarının görevlendirdiği tarafsız uzlaştırmacılar eliyle işleyen bir yapıya kavuşturduk.

Eğitim, sınav, sicil ve denetim mekanizmalarıyla uygulamanın niteliğini güçlendirdik. Hali hazırda uzlaştırmacı siciline kayıtlı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları listesine yer alan yaklaşık otuz bine aşkın uzlaştırmacı görev yapmaktadır. Uzlaştırma kurumu, hakim ve cumhuriyet savcıları uzlaştırmacılar, avukatlar uzlaştırma büro personelinin büyük gayret ve özverili çalışmalarıyla sağlam temeller üzerine inşa edilmiş ve toplum tarafından da olumlu karşılanmıştır. 2017 yılından günümüze kadar iki milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaşmıştır.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER BAŞARIYA ULAŞTI

Diğer alternatif çözüm yöntemlerinde büyük bir başarıya ulaşılmış seri muhakeme, ön ödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve basit yargılama usulleriyle çok sayıda dosya sonuçlandırılmıştır. Iki bin yirmi beş yılında alternatif çözüm yöntemleri sayesinde Asya'ya ceza ve çocuk mahkemelerinde ilk kez açılan kamu davaları yüzde otuz üç oranında azalma göstermiştir. Asıl hedefimiz yargı teşkilatının iş yükünü yöneltebilen kılarken aynı şekilde adalet hizmetinin kalitesini de sürekli yükseltmek amacıdır. Alternatif çözüm yollarından beklenen faydanın artırılması için uygulamanın geliştirilmesi, kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunların düzenler olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Uygulama verilerinin düzenli alemlizi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi de bu çalışmalarımızın bir parçasıdır. Uzlaştırmacıların hukuki bilgilerinin yanı sıra taraflarımızın bir parçasıdır. dinleme, taleplerini anlama ve müzakere yürütme becerilerini, geliştirmelerini de önemsiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye yüzyılına giden yolda adaletin yüzyılını inşa ederken tüm ekip arkadaşlarımla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Adalet hizmetleri sisteminin asli görevinin aziz vatandaşlarımıza en iyi adaleti vermek olduğu bilinciyle kararlılıkta hareket edeceğiz.

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ETİKETLER
#Akın Gürlek
#adalet bakanı
#Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu
#Politika
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