Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Yargıda iki yeni ilke kararı

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İstanbul
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak ve soruşturma ile yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargıda işleyişi güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.
Hakimler ve Savcılar Kurunulunun çalışmaları sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyduklarını belirten Gürlek düzenlemenin kapsamını açıkladı.İki ilke kararı kapsamında cumhuriyet başsavcı vekilleri ile asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcılıklar, idari gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanında adli işlere de katılacak.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Yargıda etkinliği artıracak, adaletin zamanında tecellisini sağlayacak adımları kararlılıkla atıyoruz.
Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz.
Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz.
Bu kapsamda;
-Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin,
- Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın,
idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik.
Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."