Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak ve soruşturma ile yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargıda işleyişi güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Yargıda iki yeni ilke kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda etkinliği artırmak ve gecikmeleri önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Asliye ceza mahkemelerindeki Cumhuriyet Başsavcılarının adli işlere katılımını sağlayacak yeni ilke kararları alındığını duyurdu. Yargıda etkinliği artıracak ve adaletin zamanında tecellisini sağlayacak adımlar kararlılıkla atılıyor. Vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak ve gecikmeleri önlemek amacıyla yargı teşkilatının işleyişi güçlendiriliyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararı uygulamaya konuluyor. Cumhuriyet Başsavcı Vekillerinin ve Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarının adli işlere katılımlarının sağlanmasına yönelik esaslar belirlendi. Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarının ve Başsavcı Vekillerinin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanılması, Cumhuriyet Savcıları arasındaki iş yükünün daha dengeli dağıtılması ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Hakimler ve Savcılar Kurunulunun çalışmaları sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyduklarını belirten Gürlek düzenlemenin kapsamını açıkladı.İki ilke kararı kapsamında cumhuriyet başsavcı vekilleri ile asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcılıklar, idari gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanında adli işlere de katılacak.

"İKİ ÖNEMLİ İLKE KARARINI UYGULAMAYA KOYUYORUZ"

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Yargıda etkinliği artıracak, adaletin zamanında tecellisini sağlayacak adımları kararlılıkla atıyoruz.

Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz.

Bu kapsamda;

-Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin,

- Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın,

idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik.

Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."

https://x.com/abakingurlek/status/2113296391485247846?s=20