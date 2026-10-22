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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:33

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, karanlıkta kalan faili meçhul dosyaların teker teker aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 faili meçhul cinayet dosyasının daha çözüldüğünü açıkladı. Kamuoyunun yakından takip ettiği Mehmet Çabuk cinayetinde ise kemik parçalarına ulaşıldığı bildirildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 13:33

Adalet Bakanı Sayın , , ve Osmaniye’de yıllardır çözülemeyen 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. 10 ila 21 yıl öncesine uzanan 3 ayrı dosyada şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk'a ait kemik parçalarına ulaşıldığı bildirildi. 

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faili meçhul dosyalarda hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların hesap vermesi için yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir, Mersin ve Osmaniye'de yıllar sonra önemli gelişmeler kaydedildiğini duyurdu.
İzmir'de 21 yıl önce kaybolan Muharreme Oral'ın dosyasında, aile bireylerince öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanıyla şüphelilerin iletişim kayıtları değerlendirilerek 5 şüpheli gözaltına alındı ve cansız bedenin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan Furkan Coşkun'un dosyasında, tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelenerek şüphelilerle iletişim bağlantıları tespit edildi ve 9 şüpheli hakkında işlem başlatılarak 7'si gözaltına alındı.
Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk'un dosyasında, cezaevindeki bir şüpheli, Mehmet Çabuk'u öldürüp bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti ve yapılan kazılarda kemik parçalarına ulaşılarak kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

MEHMET ÇABUK'A AİT KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Osmaniye’de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk’a ilişkin soruşturmada ise yeni beyanlar üzerine çalışmalar derinleştirildi. Cezaevinde bulunan bir şüpheli, Çabuk’u 27 Ocak 2016’da öldürdüğünü ve bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

BAKAN GÜRLEK'TE AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın liderliğinde; aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaların aydınlatılması, hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan üç ayrı dosyada önemli gelişmeler kaydedildi.

İZMİR / MENEMEN | MUHARREME ORAL – 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL:

İzmir’de 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral’ın dosyasında, aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanıyla şüphelilerin iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Muharreme Oral’ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

MERSİN | FURKAN COŞKUN – 10 YILLIK FAİLİ MEÇHUL:

9 Ekim 2016 tarihinde kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun’un dosyasında, tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi. Bazı tanıklarla şüpheliler arasında iletişim bağlantıları tespit edilmesi üzerine 20 Ekim 2026 tarihinde 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, 2’sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Furkan Coşkun’un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturma sürdürülüyor.

OSMANİYE | MEHMET ÇABUK – 10 YILLIK FAİLİ MEÇHUL:

2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk’un dosyasında, yeni beyanlar üzerine derinleştirilen soruşturmada cezaevinde bulunan bir şüpheli, Mehmet Çabuk’u 27 Ocak 2016 tarihinde öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, ilgili kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!

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ETİKETLER
#izmir
#Mersin
#Recep Tayyip Erdoğan
#Akın Gürlek
#Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı
#Gündem
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