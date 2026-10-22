Açlık hissini anından bastıran basit tarif! Tahin çörek otu karışımı zayıflatır mı?

Açlık hissini anında bastıran tariflerden biri olduğu iddia edilen tahin ve çörek otu karışımı, içindeki besinlerle sağlık açısından faydalıdır. Özellikle de tahin gibi faydalı besinler demir bakımından etten daha fazla bir içeriğe sahiptir.

Tokluk hissine katkı sağlayan tahin içindeki doyurucu bir öğün olarak biliniyor.

Karışımın tek başına zayıflatmazken demir bakımından daha fazla içeriğe sahiptir.

Çörek otunun zayıflama konusunda yardımcı olduğunu biliniyor.

Dengeli beslenmeyle birlikte tüketilen tahin ve çörek otu karışımı insan sağlığına da fayda sağlar.

TAHİN ÇÖREK OTU KARIŞIMI AÇLIĞI BASTIRIR MI?

Gün içinde sık sık acıkan insanlar kilo verme döneminde çok zorluk çekebiliyor. Öğünler arasında atıştırmalık yemek isterken yaptığı diyetin de bir anlamı kalmıyor. Üstelik her ne kadar porsiyon küçülmesine gidilse de düzensiz yenilen her besin kilo verme sürecinde zorlayıcı olabiliyor.

Tahin susamdan elde edilen yağ içeriği ile bilinirken içerisinde bulunan protein içeren mineraller de bulunmasıyla kilo verme sürecinde yardımcı olabiliyor. Yağ ve proteinin birleşmesiyle de öğünler daha doyurucu olabiliyor.

Bununla birlikte tahin enerji bakımından yoğun olması nedeniyle ölçüsüz bir tüketim yapıldığında kalori alımını da artırır. Ayrıca çörek otunun metabolik sağlık üzerindeki olası etkileri de bilinen bilgiler arasında yer alıyor.

TAHİN ÇÖREK OTU KARIŞIMI ZAYIFLATIR MI?

Tahin ve çörek otu karışımı, ölçülü tüketim yapılmadığı zaman kilo kontrolünü ayarlamanıza engel olur. Özellikle de tahin yağ ve protein içeriği gibi tokluk veren besinlerin açlık hissini de yatıştırmaya özen gösterdiği biliniyor.

Ancak karışımın tek başına iştah kestiğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Açlık çekip diyetlerini bozan kişiler için ara öğünlerde bir tokluk hissi oluşturmasıyla biliniyor. Diğer bir yandan da metabolizmayı da rahatlattıkları için gün içinde hafif hissetmenize de yardımcı olacaktır.

Bu karışımın yanında dengeli beslenme ve yeterli hareket, uyku düzeni ve devam edebilen bir beslenme alışkanlıkları da önemsenmelidir.

AÇLIK HİSSİNİ ANINDAN BASTIRAN BASİT TARİF!

Açlık hissini anında bastıran basit tarif olan tahin ve çörek otu karışımı basit bir şekilde hazırlanmasıyla biliniyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, ara öğünlerin vazgeçilmezleri arasında yer alırken tüketimini ister ekmeğe sürerek isterseniz de normal yiyerek yapabilirsiniz.

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı tahin

Yarım çay kaşığı çörek otu

İsterseniz de birkaç damla limon

Hazırlanışı;

Tahin ve çörek otunu bir kap içerisinde güzelce buluşturun. Buluşan kapta iki malzemeyi de karıştırarak isterseniz ekmeklerin üzerine isterseniz de tek başına tüketim yapabilirsiniz.

Zayıflamak İsteyenler Karışımı Tüketirken Dikkat Etmesi Gerekenler;

Tahin sağlıklı bir beslenme düzeninde yer alabilir ancak tahin uzun süre kilo vermek isteyenler için sıklıkla tüketebilecekleri bir yemek değildir. Çünkü sıklıkla tüketilen tahin kimi zaman kilo verdirmek isterken bir anda kilo alınıma da neden olabilir.

Çörek otunun da metabolizma üzerindeki etkisinin fazla olmasıyla her gün tüketime uygun besinler arasında yer almaz. Günlük bir sınır konularak tüketilirse sağlık açısından da dengeli bir kilo verme olabilir.