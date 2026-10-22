Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyon devrildi

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UYGULAMALAR
İstanbul
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde devrilen kamyon ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Bolu Dağı Tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.