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Ekonomi
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 18:59

Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son durumu açıkladı: 88 kişi tutuklandı, 42 kişi aranıyor

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek fon soruşturmasında gelinen son durumu açıkladı. Buna göre 88 kişi tutuklandı, 42 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturmada 351 gerçek ve 102 tüzel kişinin de banka hesapları donduruldu, mal varlıklarına el konuldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son durumu açıkladı: 88 kişi tutuklandı, 42 kişi aranıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 18:59

Adalet Bakanı Sayın , fon soruşturmasındaki son durumla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasındaki son durumu açıkladı: 88 kişi tutuklandı, 42 kişi aranıyor

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 şüphelinin tutuklandığını ve mal varlıklarına yönelik önemli tedbirler alındığını açıkladı.
Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verilmiştir.
TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yapılan iade süreçleri devam etmektedir.
Adalet Bakanı, vatandaşların haklarının korunması ve sorumluların hesap vermesi için hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtmiştir.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

"Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz.

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapılmış; 88 şüpheli tutuklanmış, 26 şüpheli gözaltına alınmış, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların mali boyutuna yönelik önemli tedbirler alınmıştır. 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verilmiştir. Böylece soruşturma konusu mal varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altına alınması amaçlanmıştır.

bünyesinde oluşturulan hesaplara, haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafınca yapılan iade süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, iade edilen tutarlar ile soruşturma kapsamındaki tespitler Başsavcılıklarımız tarafından yakından takip edilmekte, adli soruşturmalar da bu süreçle eş zamanlı olarak sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız.
Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

 

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#Recep Tayyip Erdoğan
#Adalet Bakanlığı
#Akın Gürlek
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#tmsf
#Ekonomi
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