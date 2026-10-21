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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net fon mesajı: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MKYK toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve fon krizi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında "Kol kırılır yen içinde kalır değil, kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net fon mesajı: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:31

AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında Salı günü AK Parti Genel Merkezi binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, birçok kritik konunun yanı sıra sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan fon krizinin değerlendirildi. Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kol kırılır yen içinde kalır değil, vücudu sarmaması için gerekeni yapacağız. Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız" şeklinde konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net fon mesajı: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında, fon krizi değerlendirildi ve yerel yönetimler reform çalışmasına ilişkin bir sunum yapıldı.
Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin "Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, belediyelerin mali yapısının disipline edilmesi ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğine dair bir sunum yaptı.
Sunumda, büyükşehir, ilçe ve kırsal alanlardaki yetki karmaşasının çözümü için köklü bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler reform çalışmasında son düzlüğe gelindiği bildirildi.
Reform çalışmasının beş ana başlık altında yürütüldüğü ve en kısa sürede TBMM'ye sunulmak üzere son halinin verileceği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net fon mesajı: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

 

BELEDİYELERİN DENETİM MEKANİZMASI GÜÇLENDİRİLMELİ

MKYK toplantısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumda özellikle muhalefet belediyelerinde meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gibi meselelerin belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşı mağdur ettiğinin altı çizildi. Belediyelerin mali yapısını disipline eden bir düzenlemenin yapılması gerektiği ifade edilirken, denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiği de vurgulandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net fon mesajı: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

YETKİ KARMAŞASI İÇİN ÖNERİLER

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının çözümüne ilişkin önerilerin de yer aldığı sunumda, köklü bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu anlamda AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler reform çalışmasında son düzlüğe gelindiği ifade edildi.

SON HALİ EN KISA SÜREDE VERİLECEK

Reform çalışmalarının 'yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim', 'yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'yerel yönetimlerin mali yapısı', 'yerel yönetimlerde yeni uygulamalar', 'imar ve planlama' başlıkları altında yürütüldüğü ve en kısa sürede TBMM'ye sunulmak üzere son halinin verileceği ifade edildi.

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