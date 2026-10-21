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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:12

Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Atlas Portföy’ün sahibi Nusret Altınbaş’ın da arasında olduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Nusret Altınbaş’ın kardeşi İnan Altınbaş dahil 26 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 kişi hakkında gözaltı kararı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26’sı gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş., Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yürütüldü.
Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK raporları değerlendirildi.
31 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

31 YENİ GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi.

Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin 26'sı yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1- Çetin GENÇ - Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür

2- Eren YEŞILYURT - Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü

3 - Fadimenur DEMİR - Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

4 - Gülsüm DOĞAN - Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi

5- Hakan AVDAN - Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

6- Metin Kartal EMÜR - Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7- Mustafa TERZİ - A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı

8- Zuhal TOPALOĞLU - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı

9- Ümit YILMAZ - Akbank, Ing Bank Unvanlı Firmalarda Portföy Yöneticisi

10- Seyit Tahir ÖZEK - Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

11- Konuralp ÖZKAN - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı

12- Rüstem KARAKAYA - Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi

13- Furkan AÇAR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

14- Neda SOYDAN - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği

15- Ömer ERYILMAZ - Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

16- Mustafa Zeki KAYAHAN - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

17- Ali CESUR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

18- Anıl TOKAT - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan

19- Mehmet Selim TUNÇBİLEK - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür

20- Ahmet Haluk GÜNER - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan

21- Yasemin YILMAZ - Denizbank Unvanlı Bankada Finans Yöneticisi

22- Burak POYRAZ - Akbank Unvanlı Bankada Portföy Yöneticisi

23- İnan ALTINBAŞ - Altınbaş Holding Yetkilisi

24- Ayşegül KAYA - Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici

25- Osman UÇAR - Atlas Protföy Yöneticisi

26- Canan ÖZDEMİR - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

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