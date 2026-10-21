Fon soruşturmasında yeni dalga: 31 kişi hakkında gözaltı kararı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26’sı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi.
Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin 26'sı yakalandı.
1- Çetin GENÇ - Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür
2- Eren YEŞILYURT - Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü
3 - Fadimenur DEMİR - Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
4 - Gülsüm DOĞAN - Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi
5- Hakan AVDAN - Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi
6- Metin Kartal EMÜR - Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili
7- Mustafa TERZİ - A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı
8- Zuhal TOPALOĞLU - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı
9- Ümit YILMAZ - Akbank, Ing Bank Unvanlı Firmalarda Portföy Yöneticisi
10- Seyit Tahir ÖZEK - Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı
11- Konuralp ÖZKAN - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı
12- Rüstem KARAKAYA - Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi
13- Furkan AÇAR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi
14- Neda SOYDAN - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği
15- Ömer ERYILMAZ - Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
16- Mustafa Zeki KAYAHAN - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi
17- Ali CESUR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi
18- Anıl TOKAT - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan
19- Mehmet Selim TUNÇBİLEK - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür
20- Ahmet Haluk GÜNER - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan
21- Yasemin YILMAZ - Denizbank Unvanlı Bankada Finans Yöneticisi
22- Burak POYRAZ - Akbank Unvanlı Bankada Portföy Yöneticisi
23- İnan ALTINBAŞ - Altınbaş Holding Yetkilisi
24- Ayşegül KAYA - Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici
25- Osman UÇAR - Atlas Protföy Yöneticisi
26- Canan ÖZDEMİR - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi