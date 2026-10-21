Sokak eylemleri Avrupa’yı kasıp kavururken, hak arayışında bulunanların yanı sıra yağmacılar da meydanlarda kendini göstermeye başladı. Yaşanan karmaşayı fırsat bilenler, lüks mağazalardan çaldıkları ürünleri internet aracılığıyla satarken, Rolex’ten, Hermes’e, Louis Vuitton’dan Celine’e kadar lüks markalar, çok ucuz fiyatlarla el değiştiriyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 15 bin avroluk Rolex 5 bin avro: Avrupa’da sokakları yakan yağmacılar internetten satışa başladı Avrupa'daki sokak eylemleri sırasında lüks mağazalardan yağmalanan ürünler, internet platformlarında ve seyyar satıcılar aracılığıyla piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Yağmacılar; Rolex, Hermès ve Louis Vuitton gibi lüks markalara ait saat, çanta, parfüm, elektronik cihaz ve nadir Pokémon kartlarını eBay, Amazon, Vinted ve Leboncoin gibi sitelerden satıyor. Bazı ürünlerin üzerindeki güvenlik etiketleri dahi çıkarılmadan satışa konulduğu ve 15 bin avroluk saatlerin 5 bin avroya satıldığı görülüyor. Fransa hükümeti, çalıntı ürünlerin satışını engellemek amacıyla aralarında Amazon, eBay, TikTok ve Meta'nın da bulunduğu platform temsilcilerini toplantıya çağırdı. Fransa Dağıtım ve Ticaret Federasyonu verilerine göre yaklaşık 1.500 işletme yağmalamalardan doğrudan etkilendi. İtalya hükümeti ise yağmalama olaylarına karışanlara 5 yıla kadar hapis cezası öngören ve Milano'ya 500 ilave asker konuşlandırılmasını içeren kararnameyi kabul etti.

ÇALINTI ÜRÜN YELPAZESİ OLDUKÇA GENİŞ

Yağmacılar, lüks mağazalardan çaldıkları ürünleri, eBay, Amazon, Vinted ve Leboncoin gibi platformlarda satışa sunarken ürün çeşitliliği ise dikkatlerden kaçmıyor. Saatten çantaya, parfümden elektronik cihaza kadar geniş bir ürün yelpazesi alıcının beğenisine sunuluyor.

15 BİN AVROLUK SAAT 5 BİN AVRO

Yağma ürünlerine ilişkin paylaşımlarda en çok dikkat çeken başlıkların başında lüks saatler ve tasarım çantalar geliyor. Piyasa değeri 15 bin avro olan bir Rolex saatin 5 bin avroya satışa çıkarıldığı, 5 bin avro değerindeki bir Hermès çantanın ise 1.000 avroya alıcı aradığı örnekler öne çıkıyor. Bu tür fiyatlar, ürünlerin gerçek piyasa değerleriyle ilan bedelleri arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

GÜVENLİK ETİKETLERİ ÇIKARILMADAN SATIŞA SUNULDU

Louis Vuitton, Hermès ve Celine gibi markaların çantaları ile Rolex saatlerin yanı sıra pahalı parfümler, kozmetik ürünleri, dünya markalarına ait kıyafetler ve sınırlı üretim spor ayakkabılardan bazılarının güvenlik etiketleri çıkarılmadan satışa sunulduğu görülüyor.

Bu arada, yağma olaylarında yalnızca giyim, aksesuar ve kozmetik ürünleri değil, yüksek koleksiyon değerine sahip parçalar da öne çıkıyor. Fransa’da koleksiyon ürünleri satan bazı mağazalar da yağmalanırken, nadir Pokémon kartları, koleksiyon ürünleri ve elektronik cihazlar, küçük boyutlarına rağmen yüksek fiyatlarla satılabiliyor. Nadir Pokémon kartlarının değeri kartın serisine, nadirliğine ve kondisyonuna göre binlerce avroya ulaşabiliyor.

FRANSA HÜKÜMETİ PLATFORM TEMSİLCİLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Fransa hükûmeti, yağma olaylarının ardından çalıntı olduğu şüphesi bulunan ürünlerin internet üzerinden yeniden satışını önlemek için Vinted, Leboncoin, eBay, Amazon, Meta ve TikTok temsilcilerini toplantıya çağırdı.

Hükûmet, şüpheli ilanların gecikmeden kaldırılmasını, satıcıların tespit edilmesini ve soruşturmalarda güvenlik güçleriyle iş birliği yapılmasını istedi. Vinted, şüpheli ilanları kaldırdığını ve denetimleri artırdığını açıklarken, kuralları ihlal eden kullanıcıların hesaplarının kalıcı olarak kapatılabileceğini bildirdi. eBay de çalıntı ürün satışının yasak olduğunu, şüpheli faaliyetleri tespit etmek için teknolojik araçların yanı sıra manuel kontrollerden yararlandığını duyurdu.

Öte yandan İtalya hükûmeti, yağmalama olaylarına karışanlara 5 yıla kadar hapis cezası ve Milano’ya 500 ilave asker konuşlandırılmasını içeren güvenlik kararnamesini kabul etti.

15 TEMMUZ’DA TEK BİR EŞYA DAHİ ÇALINMAMIŞTI

Fransa ve İtalya’da lüks mağazalar yağmalanırken Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar dikkat çekiyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, darbe karşıtı binlerce kişinin bulunduğu havalimanlarında, her yaştan ve meslekten insanın oluşturduğu kalabalığa rağmen, onlarca lüks eşya mağazasından tek bir eşyanın çalınmadığını söyledi.

Öte yandan Fransa Dağıtım ve Ticaret Federasyonu Başkanı Alexandre Bompard’ın 18 Ekim’deki ilk açıklamasına göre yaklaşık 1.500 işletme yağmalamalardan doğrudan etkilendi.

SEYYAR SATICILARIN SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

Fransa’da yağmalanan mallar internetin yanı sıra seyyar satıcılar vasıtasıyla da elden çıkarılmaya çalışılıyor. Paris’te seyyar satıcıların sayısında artış görülürken, polis de çalıntı mallara yönelik takibini sürdürüyor.