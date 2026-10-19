Fransa'da 4 şehirde sokağa çıkma yasağı

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İstanbul
Fransa'da Lille dahil 4 şehirde bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Galatasaray'ın çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Lille ile karşılaşması bulunuyor. Maçın Villeneuve-d'Ascq kentinde bulunan Pierre-Mauroy Stadyumu'nda gerçekleşmesi bekleniyor
Sarı-kırmızılılar TSİ 19.45'te deplasmanda Fransız ekibi Lille'in konuğu olacak. Galatasaray'ın önemli mücadele öncesinde Fransa'da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulunması kulislerde konuşuluyor.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez bugün yaptığı açıklamasında "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.