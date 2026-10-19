Fransa'da Lille dahil 4 şehirde bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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HABERİN ÖZETİ Fransa'da 4 şehirde sokağa çıkma yasağı Fransa'da 4 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması Galatasaray'ın Lille ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi önem kazanıyor. Fransa'da Lille dahil 4 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak bugün ve yarın 20.00-06.00 saatleri arasında geçerli olacak. Galatasaray'ın çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile deplasmanda maçı bulunuyor.

Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Galatasaray'ın çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Lille ile karşılaşması bulunuyor. Maçın Villeneuve-d'Ascq kentinde bulunan Pierre-Mauroy Stadyumu'nda gerçekleşmesi bekleniyor

Sarı-kırmızılılar TSİ 19.45'te deplasmanda Fransız ekibi Lille'in konuğu olacak. Galatasaray'ın önemli mücadele öncesinde Fransa'da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulunması kulislerde konuşuluyor.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez bugün yaptığı açıklamasında "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.