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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 20:04

Fransa'da 4 şehirde sokağa çıkma yasağı

Fransa'da, Lille'in de bulunduğu kuzey şehirlerinde bugün ve yarın 20.00'dan 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Fransa'da 4 şehirde sokağa çıkma yasağı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 20:04

'da dahil 4 şehirde bugün ve yarın uygulanacak.

HABERİN ÖZETİ

Fransa'da 4 şehirde sokağa çıkma yasağı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da 4 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak olması Galatasaray'ın Lille ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi önem kazanıyor.
Fransa'da Lille dahil 4 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Yasak bugün ve yarın 20.00-06.00 saatleri arasında geçerli olacak.
Galatasaray'ın çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile deplasmanda maçı bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa'da 4 şehirde sokağa çıkma yasağı

'ın çarşamba akşamı UEFA kapsamında Lille ile karşılaşması bulunuyor. Maçın Villeneuve-d'Ascq kentinde bulunan Pierre-Mauroy Stadyumu'nda gerçekleşmesi bekleniyor

Sarı-kırmızılılar TSİ 19.45'te deplasmanda Fransız ekibi Lille'in konuğu olacak. Galatasaray'ın önemli mücadele öncesinde Fransa'da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulunması kulislerde konuşuluyor.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez bugün yaptığı açıklamasında "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#galatasaray
#fransa
#Şampiyonlar Ligi
#lille
#sokağa çıkma yasağı
#Dünya
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