Fransa'da protestolar ülke markaları vurdu: Milyonlarca euroluk zarar

Fransa'da artan yaşam maliyetlerini protesto etmek için sokaklara çıkan göstericilerin eylemleri, cumartesi günü birçok kentte şiddet olaylarına sahne oldu. Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Grenoble, Nice ve Limoges'te çok sayıda mağaza yağmalandı, iş yerleri tahrip edildi.

Siyah kıyafetli ve maskeli gruplar, mağazaların camlarını kırarak ve metal kepenklerini zorlayarak içeri girdi. Süpermarketlerden lüks butiklere kadar pek çok işletmenin hedef alındığı olaylarda raflardaki ürünler çalındı.

Pazar sabahı Paris sokaklarında ise bambaşka bir manzara vardı. Kırılmış vitrinler, yerlere saçılmış cam parçaları ve yağmalanmış mağazalar, gece boyunca yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.