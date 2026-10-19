Fransa'da protestolar ülke markaları vurdu: Milyonlarca euroluk zarar

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İstanbul
Fransa'da artan yaşam maliyetlerini protesto etmek için sokaklara çıkan göstericilerin eylemleri, cumartesi günü birçok kentte şiddet olaylarına sahne oldu. Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Grenoble, Nice ve Limoges'te çok sayıda mağaza yağmalandı, iş yerleri tahrip edildi.
Siyah kıyafetli ve maskeli gruplar, mağazaların camlarını kırarak ve metal kepenklerini zorlayarak içeri girdi. Süpermarketlerden lüks butiklere kadar pek çok işletmenin hedef alındığı olaylarda raflardaki ürünler çalındı.
Pazar sabahı Paris sokaklarında ise bambaşka bir manzara vardı. Kırılmış vitrinler, yerlere saçılmış cam parçaları ve yağmalanmış mağazalar, gece boyunca yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.
Yağma olaylarından en fazla etkilenen işletmeler arasında Fransa'nın büyük perakende zincirleri de yer aldı. Carrefour, Franprix ve Monoprix mağazalarının yanı sıra lüks markaların bulunduğu butikler, barlar ve elektronik sigara satan iş yerleri saldırıya uğradı.
Bazı mağazaların kepenklerini zorla açan maskeli grupların içerideki ürünleri çaldığı bildirildi. Paris'te başlayan yağma görüntülerinin Lyon, Marsilya, Bordeaux ve Rennes gibi kentlerde de yaşanması, ekonomik kaybın boyutunu büyüttü.
Carrefour Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Alexandre Bompard, pazar günü yaptığı açıklamada saldırıların şirket üzerindeki etkisini ortaya koydu.
Bompard'ın verdiği bilgilere göre, grubun toplam 50 mağazası olaylardan zarar gördü. Bunların 19'unu Carrefour marketleri ve süpermarketleri oluşturdu.
Saldırıların yalnızca Carrefour ile sınırlı kalmadığını belirten Bompard, diğer perakende zincirlerine ait yaklaşık 1500 mağazanın da benzer olaylardan etkilendiğini söyledi.
Yaşananların ekonomik kayıpların ötesinde insani sonuçlar da doğuracağını vurgulayan Bompard, özellikle küçük işletmelerin ve çalışanların zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Şiddet olaylarının ardından ortaya çıkan maddi hasarın boyutu da netleşmeye başladı.
Alexandre Bompard, saldırılar nedeniyle oluşan onarım maliyetinin 10 milyon euroyu aşacağını açıkladı.
Yağmalanan mağazaların bir kısmının faaliyetlerini geçici olarak azaltmak zorunda kalacağını belirten Bompard, franchise işletmelerinde çalışan onlarca kişinin de kısa süreli çalışma düzenine geçmesinin beklendiğini aktardı.
Birçok iş yerinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatılırken, kırılan vitrinlerin onarılması ve işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor.
Yağmanın en ağır sonuçlarıyla karşılaşanlar arasında küçük işletme sahipleri de bulunuyor. Paris'teki Place de la République yakınlarında iş yeri saldırıya uğrayan bir esnaf, Fransız medya kuruluşu Brut'a yaşadıklarını anlattı. Bütün birikimini iş yerine yatırdığını söyleyen esnaf, saldırının ardından ailesinin geçimini nasıl sağlayacağını bilemediğini ifade etti.
Yılların emeğinin bir gecede büyük zarar gördüğünü anlatan işletme sahibinin yaşadığı mağduriyet üzerine bir komşusu da harekete geçti. Brut'un haberine göre komşusu, zarar gören esnafa destek olmak amacıyla bağış kampanyası başlatmaya karar verdi.
Yağma olaylarının ardından Paris Belediyesi de mağdur işletmelere yönelik destek hazırlıklarına başladı. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, saldırılardan etkilenen esnafın yalnız bırakılmayacağını belirterek acil bir görev gücü oluşturulmasını istediğini açıkladı. Oluşturulması planlanan ekibin, zarar gören iş yerlerinde hasar tespiti yapması ve işletme sahiplerinin ihtiyaç duyduğu desteği sağlaması hedefleniyor.