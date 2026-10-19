Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 21:35

Fransa ve İtalya’daki sokak gösterileri üçlü zirveyi vurdu: Bavyera’daki İçişleri Bakanları toplantısı ertelendi

Fransa ve İtalya'da başlayan ve şiddet olaylarına dönüşerek Avrupa geneline yayılma eğilimi gösteren sokak gösterileri uluslararası zirvelerin iptal edilmesine yol açtı. Almanya İçişleri Bakanlığı, Bavyera'da düzenlenmesi planlanan Fransa-İtalya-Almanya İçişleri Bakanları Zirvesi’nin ertelendiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fransa ve İtalya’daki sokak gösterileri üçlü zirveyi vurdu: Bavyera’daki İçişleri Bakanları toplantısı ertelendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 21:35

ve merkezli sokak gösterileri ve sonrasında yaşanan şiddet olayları Avrupa kıtasının geneline yayılma eğilimi gösterirken, uluslararası toplantıların da iptal edilmesine neden oldu. İçişleri Bakanlığı, 20-21 Ekim tarihlerinde Bavyera eyaletinin Elmau kentinde yapılacak olan Fransa-İtalya-Almanya İçişleri Bakanları Zirvesi’nin her iki ülkedeki sokak gösterileri nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, üçlü içişleri bakanları zirvesine ilişkin yeni tarihin ileri bir tarihte duyurulacağı da bildirildi.

SOKAK GÖSTERİLERİ VE ŞİDDET OLAYLARI ZİRVERİ ERTELETTİ

Fransa ve İtalya’daki şiddetli sokak olayları nedeniyle son anda ertelenen zirvenin Bavyera eyaletinin Elmau kentindeki tarihi Elmau Kalesi'nde yapılması planlanmıştı. Zirvede Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Fransız ve İtalyan mevkidaşları Laurent Nunez ve Matteo Piantedosi ile bir araya gelmesi öngörülüyordu.

Fransa ve İtalya’daki sokak gösterileri üçlü zirveyi vurdu: Bavyera’daki İçişleri Bakanları toplantısı ertelendi

KRİTİK İSİMLER BAVYERA'DA BİR ARAYA GELECEKTİ

Almanya İçişleri Bakanlığının bu ay başında zirveye ilişkin yaptığı duyuruda, "Almanya, Fransa ve İtalya, iç güvenlik alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi ve Avrupa'da daha fazla güvenlik için ortak stratejiler geliştirmeyi hedefliyor. Elmau Strateji Zirvesi'nin odak noktası, organize suçla ortak mücadele, hibrit tehditlerin oluşturduğu ortak zorluklar ve toplumlarımızda radikalleşmeye karşı önlemler olacak" denilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa'da 4 şehirde sokağa çıkma yasağı
Fransa'da protestolar ülke markaları vurdu: Milyonlarca euroluk zarar
ETİKETLER
#fransa
#İtalya
#Almanya
#Alexander Dobrindt
#Laurent Nunez
#Elmau
#Matteo Piantedosi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.