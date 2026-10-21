Afyonkarahisar'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

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İstanbul
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.