Afyonkarahisar'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.