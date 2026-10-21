700 bin TL'ye yakın ceza yedi, polisi böyle tehdit etti: O anlar kamerada

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak üzerlerine araç sürüp, kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kendisinin sürücü olmadığını iddia ederek, işlediği suçların üzerine polis memurunu ‘dava açarım’ diyerek, tehdit etti. Alkollü sürücüye trafiğin ilgili maddelerinden 680 bin TL idari para cezası yazıldı.