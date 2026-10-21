21 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın düşüşlere doymuyor: Gram altının yeni fiyatı belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle açtı. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) haftaya vereceği kritik faiz kararına çevrilirken altın da değer kaybetmeye devam ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Ekim 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
ALIŞ: 4.122,14 TL
SATIŞ: 4.122,81 TL
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.568,25 ₺
Gram Altın Satış: 6.569,29 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.511,95 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.742,21 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.364,00 ₺
Yarım Altın Satış: 21.507,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00 ₺
Tam Altın Satış: 43.719,00 ₺