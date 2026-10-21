21 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın düşüşlere doymuyor: Gram altının yeni fiyatı belli oldu

Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle açtı. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) haftaya vereceği kritik faiz kararına çevrilirken altın da değer kaybetmeye devam ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Ekim 2026 altın fiyatları...