21 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

Döviz piyasasında 21 Ekim Çarşamba günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar yükselişe geçti, euro ise düşüşte. İşte 21 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...