Fon soruşturmasında gizlilik ihlaline karşı adım: Başsavcılık soruşturma başlattı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi ilgili kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği ifade edildi.
Öte yandan, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturma içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin paylaşıldığının görüldüğü belirtildi. Başsavcılık, söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirileceğini belirterek, paylaşımı yapanlar hakkında resen adli soruşturma işlemlerine başlandığını bildirdi.