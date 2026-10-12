Fon soruşturmasında gizlilik ihlaline karşı adım: Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlara talimat gönderildiğini ve soruşturmaya ait gizli belgeleri paylaşanlar hakkında resen adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara talimat ve müzekkereler gönderildi.