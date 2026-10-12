Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:11

Fon soruşturmasında gizlilik ihlaline karşı adım: Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin yeni bir karara imza attı. Bu kapsamda "gizli" ibareli belgeleri sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında Başsavcılık "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan resen soruşturma başlattı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fon soruşturmasında gizlilik ihlaline karşı adım: Başsavcılık soruşturma başlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:11

tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında (SPK), , ve gibi ilgili kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği ifade edildi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında gizlilik ihlaline karşı adım: Başsavcılık soruşturma başlattı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlara talimat gönderildiğini ve soruşturmaya ait gizli belgeleri paylaşanlar hakkında resen adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara talimat ve müzekkereler gönderildi.
Sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturma içeriğine ilişkin 'gizli' ibareli belgelerin paylaşıldığı tespit edildi.
Söz konusu paylaşımların TCK'nin 285. maddesindeki 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirileceği bildirildi.
Gizli belgeleri paylaşan kişiler hakkında resen adli soruşturma işlemlerine başlandı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında gizlilik ihlaline karşı adım: Başsavcılık soruşturma başlattı

RESEN SORUŞTURMA İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Öte yandan, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturma içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin paylaşıldığının görüldüğü belirtildi. Başsavcılık, söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirileceğini belirterek, paylaşımı yapanlar hakkında resen adli soruşturma işlemlerine başlandığını bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dev fon vurgununda 'Haberli çıkış' şüphesi! İki haftada 401 milyar TL çektiler: Savcılık tek tek inceliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gözler Kabine toplantısında: Ana gündem fon soruşturması
ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kurulu
#bankalar birliği
#Merkezi Kayıt Kuruluşu
#Borsa İstanbul
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.