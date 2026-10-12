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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 04:55
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 06:05

Gözler Kabine toplantısında: Ana gündem fon soruşturması

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor. 4 kritik konu başlığının masaya yatırılacağı kritik toplantının ana gündem maddesi fon soruşturması olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 04:55
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 06:05

, iki haftalık aranın ardından bugün 'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının saat 15.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Gözler Kabine toplantısında: Ana gündem fon soruşturması

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda, yatırım fonları soruşturması, terörle mücadele süreci, ekonomi ve dış politika konuları ele alınacak.
Tasfiye kararı alınan yatırım fonlarına yönelik yürütülen soruşturma ve mağdurlara yapılması planlanan ödemeler ana gündem maddesi olacak.
Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngören kanun teklifi görüşülecek.
Toplantıda "Terörsüz Türkiye" süreci, terör örgütünün silah bırakma takvimindeki aşama ve sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.
Ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına yönelik politikalar görüşülecek.
ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar, Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gibi dış politika ve bölgesel meseleler ele alınacak.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ANA GÜNDEM FON SORUŞTURMASI

Toplantının ana gündem maddesi, tasfiye kararı alınan yatırım fonlarına yönelik yürütülen soruşturma ve mağdurlara yapılması planlanan ödemeler olacak.

Gözler Kabine toplantısında: Ana gündem fon soruşturması

Fonların tasfiye süreci ve ödemeleri düzenleyen 9 maddelik kanun teklifi, Başkanlığına sunuldu. Teklif kapsamında, belirlenen şartlar çerçevesinde yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödemeler fon varlıklarından karşılanacak.

Kabine toplantısında, teklifin yasama süreciyle birlikte yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırlıkların ve fonların tasfiyesine yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısında alınan kararlar ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sürece yansımaları da değerlendirilecek.

Gözler Kabine toplantısında: Ana gündem fon soruşturması

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinede görüşülecek bir diğer gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları belirlenirken, kurumlar arası koordinasyona ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

Bir yandan gözler TBMM'deki izleme komisyonunun çalışmalarına çevrilirken, diğer yandan terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama takip ediliyor. Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda sürecin mevcut durumu, sahadaki gelişmeler ve bundan sonraki aşamaya ilişkin değerlendirmeler masaya yatırılacak.

Gözler Kabine toplantısında: Ana gündem fon soruşturması

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına yönelik politikalar da toplantının gündeminde olacak.

Gözler Kabine toplantısında: Ana gündem fon soruşturması

DIŞ POLİTİKA VE BÖLGESEL MESELELER

Kabine toplantısında ayrıca ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar, Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimleri ve uluslararası gelişmelerin ülkeye olası yansımaları değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararları canlı yayında açıklaması bekleniyor.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#TBMM
#Kabine Toplantısı
#cumhurbaşkanlığı külliyesi
#Fon Soruşturması
#Gündem
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