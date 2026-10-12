Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının saat 15.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Gözler Kabine toplantısında: Ana gündem fon soruşturması Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda, yatırım fonları soruşturması, terörle mücadele süreci, ekonomi ve dış politika konuları ele alınacak. Tasfiye kararı alınan yatırım fonlarına yönelik yürütülen soruşturma ve mağdurlara yapılması planlanan ödemeler ana gündem maddesi olacak. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngören kanun teklifi görüşülecek. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" süreci, terör örgütünün silah bırakma takvimindeki aşama ve sahadaki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına yönelik politikalar görüşülecek. ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar, Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gibi dış politika ve bölgesel meseleler ele alınacak.

ANA GÜNDEM FON SORUŞTURMASI

Toplantının ana gündem maddesi, tasfiye kararı alınan yatırım fonlarına yönelik yürütülen soruşturma ve mağdurlara yapılması planlanan ödemeler olacak.

Fonların tasfiye süreci ve ödemeleri düzenleyen 9 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif kapsamında, belirlenen şartlar çerçevesinde yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödemeler fon varlıklarından karşılanacak.

Kabine toplantısında, teklifin yasama süreciyle birlikte yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırlıkların ve fonların tasfiyesine yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısında alınan kararlar ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sürece yansımaları da değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinede görüşülecek bir diğer gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları belirlenirken, kurumlar arası koordinasyona ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

Bir yandan gözler TBMM'deki izleme komisyonunun çalışmalarına çevrilirken, diğer yandan terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama takip ediliyor. Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda sürecin mevcut durumu, sahadaki gelişmeler ve bundan sonraki aşamaya ilişkin değerlendirmeler masaya yatırılacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına yönelik politikalar da toplantının gündeminde olacak.

DIŞ POLİTİKA VE BÖLGESEL MESELELER

Kabine toplantısında ayrıca ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar, Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimleri ve uluslararası gelişmelerin ülkeye olası yansımaları değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararları canlı yayında açıklaması bekleniyor.