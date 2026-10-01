Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği istişare ve değerlendirme toplantısının açılışında konuşarak partisinin dimdik ayakta olduğunu ve bu günlere gelmesinde kadınların büyük payı bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, organizasyonu düzenleyen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını tebrik ederek dava arkadaşlarına şükranlarını sundu. "Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok, durmak yok, yola devam" mesajını verdi. Kamp formatında tertip edilen istişare ve değerlendirme toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti'yi milletin kurduğunu, kendilerinin sadece partinin tabelasını asma görevini yaptıklarını belirtti. Partinin bu günlere gelmesinde en büyük payın kadınlara ait olduğunu; AK Parti'nin kamusal alandan dışlanmış, hakları elinden alınmış kadınların emek, çaba ve dualarıyla başarıya ulaştığını ifade etti.

"AK Parti'ye gönül vermiş, bu davaya emek vermiş, cehdini, çabasını, gayretini bu kutlu harekete vakfetmiş tüm kardeşlerime en içten muhabbetlerimi yolluyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyor, programa katkı sunan tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

"DİMDİK AYAKTAYIZ, DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok, durmak yok, yola devam. Kamp formatında tertip edilen ve bugün açılışını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"AK PARTİ'Yİ MİLLET KURMUŞTUR"

AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bu günlere gelmesinde en büyük pay bu yola birlikte çıktığımız, bu hareketi birlikte kurduğumuz hanım kardeşlerimizdir. AK Parti sistemin gadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış, geleceği çalınmış kadınların çabalarıyla, emekleriyle, dua ve destekleriyle başarıya ulaşmıştır.

Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle lütfen dikkat edin. 6 milyon 214 bini geride bıraktık.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRARAK BU ZULME SON VERDİK"

Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma yaptığımız düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attık. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik. Kardeşlerim, bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde emniyet teşkilatımız ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık.

"PARTİMİZE YÖNELİK SALDIRI KAMPANYASI VAR"

Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum"

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