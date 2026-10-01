Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare Toplantısı'nda konuşuyor...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:13

'ın konuşmasından satır başları:

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği istişare ve değerlendirme toplantısının açılışında konuşarak partisinin dimdik ayakta olduğunu ve bu günlere gelmesinde kadınların büyük payı bulunduğunu vurguladı.
Erdoğan, organizasyonu düzenleyen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını tebrik ederek dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.
"Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok, durmak yok, yola devam" mesajını verdi.
Kamp formatında tertip edilen istişare ve değerlendirme toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.
AK Parti'yi milletin kurduğunu, kendilerinin sadece partinin tabelasını asma görevini yaptıklarını belirtti.
Partinin bu günlere gelmesinde en büyük payın kadınlara ait olduğunu; AK Parti'nin kamusal alandan dışlanmış, hakları elinden alınmış kadınların emek, çaba ve dualarıyla başarıya ulaştığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

"AK Parti'ye gönül vermiş, bu davaya emek vermiş, cehdini, çabasını, gayretini bu kutlu harekete vakfetmiş tüm kardeşlerime en içten muhabbetlerimi yolluyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyor, programa katkı sunan tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

"DİMDİK AYAKTAYIZ, DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok, durmak yok, yola devam. Kamp formatında tertip edilen ve bugün açılışını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"AK PARTİ'Yİ MİLLET KURMUŞTUR"

AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bu günlere gelmesinde en büyük pay bu yola birlikte çıktığımız, bu hareketi birlikte kurduğumuz hanım kardeşlerimizdir. AK Parti sistemin gadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış, geleceği çalınmış kadınların çabalarıyla, emekleriyle, dua ve destekleriyle başarıya ulaşmıştır.

Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle lütfen dikkat edin. 6 milyon 214 bini geride bıraktık.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRARAK BU ZULME SON VERDİK"

Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma yaptığımız düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attık. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik. Kardeşlerim, bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde emniyet teşkilatımız ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık.

"PARTİMİZE YÖNELİK SALDIRI KAMPANYASI VAR"

Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum"

CANLI YAYIN 👇

https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#erdoğan
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.