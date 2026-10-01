Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatilinin bitmesiyle yeni yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Meclis kürsüsünden seslendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturmasıyla ilgili net mesaj: "Meseleyi süratle çözüyoruz" TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; ekonomi, deprem konutları, Terörsüz Türkiye süreci, fon krizi ve yeni anayasa konularında önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 konut ve iş yerinin teslim edildiği ve ihya için 5,4 trilyon lira harcandığı açıklandı. 2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin yüzde 2,5 büyüdüğü, milli gelirin 1,7 trilyon doları aştığı ve savunma sanayii ihracatının ilk 8 ayda 6,3 milyar dolara çıktığı ifade edildi. Fon piyasasında yaşanan sorunun sermaye piyasası kuralları çerçevesinde süratle çözüldüğü belirtildi. Terör örgütünün kendisini feshetme ve silah bırakma kararı açıkladığı bildirilerek, Terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı Devlet Bahçeli'ye ve DEM Parti Grubuna teşekkür edildi. İlk dört madde konusundaki tavrın belli olduğu vurgulanarak, yeni ve sivil bir anayasa çağrısı yapıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından ilk olarak DEM Parti milletvekilleriyle el sıkıştı ve parti genel başkanlarıyla selamlaştı.

Erdoğan, siyasetteki kutuplaşmadan ekonomiye, fon soruşturmasından Terörsüz Türkiye'ye ve yeni anayasaya kadar önemli açıklamalarda bulundu,

Konuşmasının ardından kürsüden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak DEM Parti milletvekilleriyle el sıkıştı. Daha sonrasında ise sırasıyla siyasi partilerin genel başkanlarıyla selamlaştı.

"YENİ YASAMA YILININ HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz Milleti, Değerli Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının bu ilk gününde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, meclisimiz, demokrasimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakta şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine en doğusundan en batısına cennet vatanımızın 7 bölgesinde 81 ilinde 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Milletin iradesini gasp edenlerin dar ağacına gönderdiği Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a ve Fatih'in Rüştü Zorlu'ya bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"TOP SESLERİ GELİRKEN BİLE YÜCE MECLİS ÇALIŞMASINI SÜRDÜRDÜ"

Dünyada gazilikle 2 kez karşı karşıya kalmış, tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM'nin mücadelesi mazlum milletlere örnek oldu. Top sesleri gelirken bile yüce meclis çalışmasını sürdürmüştür.

Ekonomiden demokrasiye, iç siyasetten dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar, ülkemizi ilgilendiren her alanda çok önemli adımlar attık. Bakınız, insanımızın kalbinde onulmaz yaralar açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıldan fazla süre geçti.

Hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısı hâlâ içimizi yakıyor olsa da bugün, 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmanın huzurunu yaşıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü bir kez daha tuttuk; asrın inşasını tamamladık; toplam 455 bin 357 konut ve iş yerini hak sahibi kardeşimize teslim ettik. Deprem bölgemizin ihyası için cari fiyatlarla 5,4 trilyon lira harcadık.

"TÜRKİYE'Yİ KALKINMA VE BÜYÜME ROTASINDA TUTMAYI BAŞARDIK"

Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen, Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde, tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık yüzde 2,5 büyüdü. Yıllık milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. ihracatımız ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı. Yılın ilk altı ayında turizm geliri 25,7 milyar dolara ulaştı.

Savunma sanayiinde ise iki işi birden başardık. Hem yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik, hem de bu alanda dünyaya satış yapan bir ülke olduk. Yılın ilk 8 ayında savunma ve havacılık ihracatımız yüzde 16,2 artışla 6,3 milyar dolara çıktı.

Dış dengede sürdürülebilir bir noktadayız. Cari açığın milli gelire oranının bu yıl yüzde 2,6'da kalmasını bekliyoruz.

FON KRİZİ: MESELEYİ SÜRATLE ÇÖZÜYORUZ

Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz.

Bu konunun, iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet, hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar, çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" sürecimizin, aynı zamanda bu toplumsal mu-tabakatı, işte bu milli mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda, Terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgâr estirmiştir.

Terörün ya da terör örgütlerinin, Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir; fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye'nin enerjisini heba ettiği, Türkiye'yi oyaladığı, Türkiye'nin kaynaklarını tükettiği açıktır. Son 42 yıldır terörle mücadeleye odaklanan Türkiye, hem gencecik evlatlarını toprağa vermiş, hem de trilyonlarca dolarlık maddi kaynaklarından olmuştur.

Terör üzerinden İçerde yaşanan tartışmalar, Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit etmiş, diş politikada elini zayıflatmıştır. Ama bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma karanını açıklamıştır.

DEVLET BAHÇELİ VE DEM PARTİ'YE TEŞEKKÜR

İlk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşla Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız, belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum.

Gerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, gerekse Çerçeve Yasanın kabulünde yapıcı tutum sergileyen siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyor, desteklerinin bundan sonra da devam etmesini bekliyorum.

Darbe dönemi anayasaları, kuvvetler ayrılığının uygulanmasından ziyade sandıktan çıkan iktidar gücünün zapt-u rapt altına alınmasına odaklanmıştır. Milli egemenliğin ve milli iradenin bürokratik oligarşiyle nasıl sınırlandırılacağını tasarlamıştır. Yönetim istikrarını temin etmek yerine, millet egemenliği üzerindeki vesayet araçlarının istikrarını sağlamıştır. Hak ve özgürlükleri kuvvetlendirmek yerine, "Anayasa"yı "ama yasak" lafzına dönüştüren istisnaları genişletmiştir. Devlet ve millet arasındaki birliğin, bütünleşmenin ahdi temeli olamamış; ne yazık ki, gerilimleri ve tarihi çelişkileri derinleştirmiştir.

"İLK DÖRT MADDEYLE İLGİLİ TAVRIMIZ BELLİDİR"

Anayasanın yürürlükteki ilk dört maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye Yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin, taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkân ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'nci

Dönem 'inci Yasama Yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletvekillerimize bu yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenabı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum"