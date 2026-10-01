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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:57

Fon mağdurları için SPK düğmeye bastı! Necmettin Batırel, kimin nasıl ödeme alacağını anlattı

Fon krizinde yatırımcıların beklediği ödeme kararı çıktı. SPK, tasfiye süreci tamamlanmadan 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılmasının önünü açtı. Peki kim ne kadar ödeme alacak, süreç nasıl işleyecek? Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Fon mağdurları için SPK düğmeye bastı! Necmettin Batırel, kimin nasıl ödeme alacağını anlattı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:57

Borsa fon mağdurları için yeni bir gelişme yaşandı. SPK, tasfiye sürecindeki yatırım fonu yatırımcılarına yapılacak ara ödemelerin esaslarını belirledi. Buna göre, mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucunda hak edecekleri tutara mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak.

Ara ödeme tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı üzerinden belirlenecek. Net yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara hesaplanan tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerindeki yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ödeme yapılacak.

SPK, uygulamanın para piyasası fonlarından başlamak üzere hayata geçirileceğini açıkladı. Ara ödeme karşılığında yatırımcılardan herhangi bir katılma payı iadesi alınmayacak; katılma paylarının iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek. Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a fon krizinin analinizi yaptı.

Fon mağdurları için SPK düğmeye bastı! Necmettin Batırel, kimin nasıl ödeme alacağını anlattı

FON KRİZİ ŞU AN NASIL YÜRÜYOR? SPK KARARININ DETAYLARI NELER?

Ekonomist Necmettin Batırel: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ekim 2025 tarihinde Vişne Madencilik hisselerindeki usulsüz işlemler nedeniyle dönemin iki yöneticisine, fiyatta yanıltıcı izlenim uyandırdıkları gerekçesiyle idari para cezası verdi. Ancak o dönemde Tera Portföy başta olmak üzere ilgili fonlara yönelik suç duyurusu, işlem yasağı veya sert bir tedbir uygulanmadı. Bu durum, risklerin o tarihte görülmesine rağmen krizin büyümesini engelleyecek adımların zamanında atılmadığını gösteriyor.

Fon mağdurları için SPK düğmeye bastı! Necmettin Batırel, kimin nasıl ödeme alacağını anlattı

Aralık 2025: Sistemik riski azaltmak adına nitelikli yatırımcı finansal varlık şartı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Ağustos 2026: Düşük fiili dolaşımlı hisselerdeki yapay fiyat hareketlerini önlemek amacıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber yayımlandı.

Ancak zamanında önlenemeyen riskler fiyata yansıyınca SPK, 17 Eylül 2026 itibarıyla düğmeye basarak 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Bu sert müdahalenin ardından yatırımcı mağduriyetini azaltmak için peş peşe "telafi edici" kararlar alındı.

TarihGelişme / KararAçıklama / Detay
23 Ekim 2025İdari Para CezasıSPK, Vişne Madencilik hisselerindeki usulsüz işlemler ve yanıltıcı fiyat izlenimi nedeniyle iki yöneticiye idari para cezası uyguladı; fonlara yönelik sert tedbir alınmadı.
Aralık 2025Nitelikli Yatırımcı Şartında DeğişiklikSistemik riski azaltmak amacıyla nitelikli yatırımcı finansal varlık şartı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.
Ağustos 2026Rehber YayımlanmasıDüşük fiili dolaşımlı hisselerdeki yapay fiyat hareketlerini engellemek için Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber yayımlandı.
17 Eylül 2026Fon Tasfiyeleri ve MüdahaleSPK, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi; yatırımcı mağduriyetini azaltmak için telafi edici kararlar alındı.
Fon mağdurları için SPK düğmeye bastı! Necmettin Batırel, kimin nasıl ödeme alacağını anlattı

TASFİYE SÜRESİ 6 AYA ÇIKARILDI

Fonların elindeki varlıkların aceleyle ucuza satılmasını ve zararın büyümesini önlemek amacıyla ilk başta 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

Şu an yürütülen 6 aylık tasfiye modeli ve 1 milyon TL'lik hızlı ara ödeme planı, kriz gerçekleştikten sonra küçük yatırımcıyı korumak ve denetim zafiyeti algısını yönetmek için atılmış gecikmeli telafi adımları niteliğinde. Süreç şu an Devlet Denetleme Kurulu incelemesi altındadır.

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan fonlar için nihai tasfiyeyi beklemeden yatırımcı mağduriyetini önlemek, piyasa güvenini korumak ve fonlarda parası kalan tasarruf sahiplerine ivedilikle likidite (nakit) sağlamak amacıyla ara ödeme kararı aldı.

SPK, piyasa koşullarını ve portföy yapılarını dikkate alarak, fon varlıklarının aceleyle değerinin altında satılmasını önlemek amacıyla daha önce azami tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkarmıştı. Ancak bu durum nihai ödemelerin gecikmesine yol açabileceğinden, yaklaşık 455 bin tekil yatırımcının bu uzun süreçte mağdur olmaması adına mutabakatı tamamlanan kişilere hızlıca ara ödeme yapılmasını gerektirdi.

Kategori / BaşlıkDetaylar
İlgili Portföy ŞirketleriTera, Pusula, Atlas, Hedef Portföy
Etkilenen Yatırımcı SayısıYaklaşık 455 bin tekil yatırımcı
Tasfiye Süresi Değişikliği3 aydan 6 aya çıkarıldı
Süre Uzatım GerekçesiFon varlıklarının aceleyle değerinin altında satılmasını ve zararın büyümesini önlemek
Hızlı Ara Ödeme PlanıMutabakatı tamamlanan tasarruf sahiplerine 1 milyon TL'lik ivedi likidite (nakit) ara ödemesi
Kararın AmacıYatırımcı mağduriyetini önlemek, piyasa güvenini korumak ve küçük yatırımcıyı korumak
Mevcut Denetim DurumuDevlet Denetleme Kurulu incelemesi altında
Fon mağdurları için SPK düğmeye bastı! Necmettin Batırel, kimin nasıl ödeme alacağını anlattı

SPK KARARINA GÖRE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Ekonomist Necmettin Batırel: Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Ek tasfiye usulü, likiditesi daha yüksek olan para piyasası fonlarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak.

Yapılan bu ara ödemeler nihai bir iade değil. Yatırımcıların katılma payları bu aşamada iptal edilmeyecek; ödenen tutarlar, fonların nihai tasfiye sürecindeki toplam hak edişlerinden mahsup edilecek.

Fon mağdurları için SPK düğmeye bastı! Necmettin Batırel, kimin nasıl ödeme alacağını anlattı

ARA ÖDEME KARARI NE SAĞLAYACAK?

Ekonomist Necmettin Batırel: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecindeki fonlar için aldığı ara ödeme kararı, yatırımcıların uzun süren tasfiye sürecinin sonunu beklemeden paralarının bir kısmına hızlıca ulaşmasını sağlayacak.

Yatırımcılara acil tavsiye: Şimdi portföy yönetim şirketinizin veya MKK'nın yapacağı mutabakat ve duyuruları takip edin, öncelikle para piyasası fonları için ilan edilecek ara ödeme tarihlerini bekleyin ve kalan bakiyeniz için nihai tasfiye sürecinin tamamlanmasını sabırla izleyin.

Bu gelişme Borsa İstanbul'da çok olumlu karşılandı. Endeks 12 bin 200 puanı aştı, bankalarda büyük yoğunlaşma var.

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